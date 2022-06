Wegen zunehmender Aggressionen gegen die Bahnpolizei stattet die SBB das Korps mit Bodycams aus. Dies haben die Verantwortlichen entschieden. Die Kameras sollen in den nächsten Monaten eingeführt werden.

In heiklen Situationen soll die Transportpolizei künftig kleine, am Körper angebrachte Kameras einsetzen können. Etwa, wenn Zugpassagiere aggressiv auftreten oder Kontrollen zu eskalieren drohen. Die sogenannten Bodycams dienen auch dazu, den Ablauf von Einsätzen zu dokumentieren.

Für die Bahnpolizei arbeiten rund 200 Angestellte. Diese sehen sich zunehmend verbalen und körperlichen Angriffen von Fahrgästen ausgesetzt. Unter anderem deshalb haben die Verantwortlichen entschieden, die Bodycams per Ende 2022 einzuführen. So steht es in einem vertraulichen internen Dokument der SBB, das «SRF Investigativ» vorliegt.

Gute Erfahrungen gemacht

Im Dokument werden weitere Gründe für die Beschaffung aufgeführt. So hätten Polizeikorps im Ausland gute Erfahrungen mit den Kameras gesammelt; und diese lieferten objektive Beweismittel, wenn es zu Beschwerden und Strafverfahren kommt. Zudem hätten sich die Bodycams in einem eigenen Pilotprojekt bewährt. Dieses hatte die SBB im Jahr 2017 durchgeführt.

Legende: Eine Bodycam wird auf Brusthöhe angebracht. Hier im Bild eine Polizistin der Stadtpolizei Lausanne, die eine Bodycam während einer Demonstration im Jahr 2021 getestet hat. Keystone

Trotz des positiven Fazits verzögerte sich das Projekt, personelle Wechsel und Corona sorgten für einen Aufschub. Nun steht die Umsetzung des Plans aber bevor. Eine SBB-Sprecherin bestätigt, die Transportpolizei strebe die Einführung der Kameras an. Bevor diese zum Einsatz kämen, seien noch interne Abklärungen zu Beschaffung, Anwendung und Ausbildung nötig.

Einen Termin für die Einführung will die SBB-Sprecherin nicht nennen, den im internen Dokument genannten Zeitpunkt – Ende 2022 – lässt sie unkommentiert. Nicht bekannt ist weiter auch, wie viele Kameras die Bahnpolizei beschafft.

Auch Stadtpolizei Zürich erhält Bodycams

Gegner von Bodycams befürchten, dass Bilder aufbewahrt und in anderem Kontext verwendet werden könnten. Ein kontroverses Hin und Her um den Einsatz der kleinen Kameras gab es deshalb in der Stadt Zürich.

04:14 Video Archiv: Stadt Zürich setzt Bodycams ein Aus Schweiz aktuell vom 13.04.2018. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 14 Sekunden.

Inzwischen ist der jahrelange politische Prozess fast abgeschlossen. Letzte Einzelheiten, wie die Stadtpolizei die Bodycams künftig einsetzen kann, würden derzeit in Ausführungsbestimmungen geregelt, sagt ein Sprecher des Sicherheitsdepartements. In einigen Monaten werde die Ausrüstung der Stadtpolizei mit Bodycams beginnen.