Für Lastwagen ist es wesentlich günstiger, am Brennerpass die Alpen zu überqueren, als an einem der Schweizer Übergänge. Grund sind die tieferen Kosten für Maut und Diesel. Viele Lastwagen-Unternehmen nehmen deshalb einen Umweg über den Brenner in Kauf, um Kosten zu sparen.

Legende: Die Route durch die Schweiz ist heute wesentlich teurer als jene durch Österreich. SRF

Kein Wunder wollen die Tiroler die Maut erhöhen. Wenn das gelingt, dann werden künftig einige hunderttausend Lastwagen mehr durch die Schweiz rollen – auf Schiene oder Strasse.

Im Tirol wird zurzeit der längste Eisenbahntunnel der Welt gebohrt. Der Brenner-Basis-Tunnel. 46 Kilometer lang. Doch bis zur Eröffnung dauert es noch rund neun Jahre. Bis es soweit ist, quälen sich jedes Jahr weit über zwei Millionen Lastwagen über den Brennerpass. Tendenz steigend. Die Folge: Das Inntal erstickt im Verkehr.

Die Strecke München bis Verona ist zu billig.

Für den Tiroler Landeshauptmann Günther Platter ist klar: «Die Strecke München bis Verona ist zu billig.» Österreich will deshalb die Fahrt über den Brenner teurer und damit unattraktiver machen. Italien hat im Januar bereits zugestimmt.

Die Reaktionen aus der Schweiz Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Beim Bundesamt für Verkehr fürchtet man sich nicht vor einer Lastwagen-Flut. Mediensprecher Gregor Saladin sagt: «Es ist gut, wenn die LKW ihre Kosten tragen – ob in der Schweiz, in Österreich oder in Deutschland. Das begrüssen wir.» Er denke nicht, dass eine Preissteigerung am Brenner zu einem grossen Umweg-Verkehr führen würde. «Es gibt viele andere Faktoren, wir haben haben ein Nachfahrverbot, Sonntagsfahrverbot, liegen nicht innerhalb der Zollunion der EU, es gibt Zollgrenzen.» Gelassen äussert sich auch der Präsident der Alpeninitiative, Jon Pult: «Ich bin im Moment noch nicht allzu nervös.» Das gemeinsame Ziel von Österreich und der Schweiz müsse es nämlich sein, den Verkehr von der Strasse auf die Schiene zu verlagern. «Und jede Massnahme die das vorantreibt, ist richtig.»

Um auch die Zustimmung Deutschlands zu erzwingen, führt Tirol an verkehrsreichen Tagen sogenannte Blockabfertigungen durch. Dadurch stauen sich die Lastwagen jeweils kilometerlang auf deutschem Boden. Falls Deutschland dem Druck nachgibt, dürften künftig Hunderttausende von LKW zusätzlich durch die Schweiz fahren.

Jetzt fährt sehr viel durch Österreich, was eigentlich durch die Schweiz fahren sollte.

Verkehrsexperte Markus Mailer glaubt, dass ein Teil davon auf die Schiene ausweichen wird. Auf die Frage, ob er Verständnis habe, dass einige Schweizer sagen, das dies ein feindlicher Akt von Österreich sei, antwortet Mailer: «Das ist eine Frage, die eigentlich politisch zu beantworten ist. Jetzt fährt sehr viel durch Österreich, was eigentlich logischerweise durch die Schweiz fahren sollte. Wenn man nur die wirtschaftlichen Gesichtspunkte betrachtet. Und damit gleicht sich etwas aus, was eigentlich früher entschieden wurde.»

Obergrenze soll kommen

Damit nicht genug: Tirol will die Zahl der LKW am Brenner auch per Obergrenze limitieren. Landeshauptmann Platter sagt: «Das ist ein langfristiges Ziel. Wir wollen mit EU-Experten in diese Richtung gehen, dass wir langfristig eine LKW-Obergrenze von einer Million zustande bringen.»

Über eine Million Lastwagen muss dann anderswo über die Alpen. Ein guter Teil davon würde wohl einen Weg durch die Schweiz suchen.