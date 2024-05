Per E-Mail teilen

Deshalb will Postauto weg vom Diesel: Im Jahr 2022 gab Postauto bekannt, dass die Firma auf batteriebetriebene Busse umsteigen will. Knapp 120 Jahre nachdem die Postkutschen von den ersten Postautos mit Dieselmotor abgelöst wurden, soll ein Wechsel zugunsten der Umwelt stattfinden. Der zuständige Projektleiter von Postauto sagte damals gegenüber SRF, dass 2024 die ersten hundert Busse im Einsatz sein sollen. Der Weg dorthin war steinig, aber bis Ende Jahr sollte das Ziel eingehalten werden, heisst es jetzt bei Postauto.

Legende: Solarenergie statt Diesel: Postauto tüftelt am ÖV der Zukunft. SRF/Alex Moser

Es lief länger schleppend: Stand jetzt sind 25 elektrische Busse von Postauto unterwegs. Total sollen es einmal 2300 sein. Anders als bei den «Postmofas», den Zustellfahrzeugen, entscheidet aber bei den Postautos nicht die Firma allein. Die Kantone reden mit, weil sie beim öffentlichen Verkehr mitbezahlen. Bei den Offerten an die Kantone bietet Postauto deshalb batterie- und dieselbetriebene Postautos an. Meist kommen Dieselfahrzeuge günstiger. So fahren 99 Prozent der Postautos immer noch mit Diesel.

Legende: Postautos müssen längere Strecken und viele Höhenmeter zurücklegen können. Welche Antriebstechnologie schafft das und schont zugleich die Umwelt? Postauto macht seit 10 Jahren Tests, unter anderem in der Region Brugg (AG). Keystone/Urs Flüeler

Das haben die Tests in der Region Brugg (AG) gezeigt: In der Region Brugg testet Postauto verschiedene Antriebstechnologien für die Busse: Die Batterie setzte sich bisher gegen Wasserstoff durch. Wasserstoff wurde anfangs gewählt, weil die Verantwortlichen nicht sicher waren, ob ein Postauto auf langen, hügeligen Fahrten die Strecke nur mit Batterie bewältigen könne. Aktuell wird wieder ein Wasserstoffbus in der Region Brugg getestet, um weitere Erfahrungen zu sammeln. «Wir sind offen für alternative Antriebe, auch wenn Postauto strategisch auf batterie-elektrische Fahrzeuge setzt», sagt Urs Bloch von Postauto Schweiz.

Bald fahren deutlich mehr E-Postautos: Ende 2024 sollen wie geplant 100 batteriebetriebene Postautos auf Schweizer Strassen fahren, heisst es beim Unternehmen auf Anfrage. Ab 2028 werden keine neuen Dieselbusse mehr bestellt. «Der Weg dorthin war recht kurvenreich», sagt Urs Bloch, Sprecher von Postauto Schweiz, gegenüber SRF. Unterdessen könne man die Batterien der Postautos während einer Pause auch unterwegs laden. Oft reiche aber eine Ladung über Nacht im Depot. Diese technologischen Fortschritte hätten viel verändert, hält Postauto fest.