Legende: Fahrende wurden zwischen 1926 und 1972 teilweise interniert. Keystone

Zwischen 1926 und 1972 finanzierte und führte die private Fürsorgestiftung «Pro Juventute» ein Programm zur Umerziehung fahrender oder jenischer Kinder in der Schweiz durch, wie das Schweizerische Bundesarchiv schreibt. Die Stiftung richtete dazu das «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» ein. Umerziehung bedeutete, dass die Kinder und Jugendlichen ihren Familien weggenommen und in Heimen oder bei Pflegeeltern versorgt wurden. Häufig kamen vormundschaftliche Massnahmen zur Anwendung: Den Eltern wurde die elterliche Gewalt entzogen, um die Kinder kümmerte sich ein Vormund. In der Zwischenkriegszeit wurden in der Schweiz viele Kinder fremdplatziert, bei den jenischen Familien geschah dies systematisch. Viele «Kinder der Landstrasse» und auch deren Eltern wurden in Arbeitserziehungs- und Strafanstalten oder in psychiatrische Kliniken gesteckt.

Bund, Kantone und Gemeinden sowie Fürsorgeinstitutionen, Heime und Privatpersonen duldeten und unterstützten dieses Programm. Zwar gab es vereinzelt Kritik oder Widerstand. Aber erst eine Kampagne der Zeitschrift «Schweizerischer Beobachter» führte 1973 zur Auflösung des «Hilfswerks». Seither kämpfen Betroffene und deren Angehörigen um Wiedergutmachung und um die Anerkennung der Anliegen der Fahrenden. 1986 entschuldigte sich Bundespräsident Alphons Egli bei den Betroffenen für die Unterstützung, die der Bund dem «Hilfswerk» gewährt hatte.