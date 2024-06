Stalking wurde Anfang der 1990er-Jahre in den angelsächsischen und anschliessend den nordeuropäischen Ländern eingeführt. In der Hälfte der EU-Staaten gibt es einen entsprechenden Straftatbestand. Die Erfahrungen in den Nachbarländern Deutschland und Österreich sind allerdings gemischt.

In beiden Ländern gab es zwar viele Anzeigen, nur in einem kleinen Teil davon kam es auch zu Verurteilungen. Die Erwartungen daran seien in vielerlei Hinsicht nicht erfüllt worden. Allerdings seien die Erwartungen auch unrealistisch hoch gewesen, wie es im Bericht des Bundesamtes für Justiz zum Stalking heisst.