Vor 50 Jahren schaffte Bernhard Russi, was Beat Feuz nun gelang. Olympiasieger in der Abfahrt. Sein Heimatort feiert ihn damals wie heute.

Der 7. Februar ist für das Dorf Andermatt im Urner Urserental ein besonderer Tag. Denn Andermatt erlebte vor 50 Jahren das, was Schangnau im Emmental gerade jetzt erlebt. Seit dem 7. Februar 1972 hat Andermatt etwas, was viele andere Dörfer nicht haben: einen Olympiasieger. Skirennfahrer Bernhard Russi hatte in Sapporo in der Abfahrt die Goldmedaille geholt.

Ein Sieg der zünftig gefeiert wurde – in Sapporo und in Andermatt

1 / 3 Legende: Ein grosser Moment: Bernhard Russi gewinnt bei den Olympischen Winterspielen in Sapporo Gold. Er feiert dies mit Roland Collombin (rechts im Bild), welcher die Silbermedaille gewann und mit dem Drittplatzierten Österreicher Heinrich Messner. Keystone 2 / 3 Legende: Nach seinem Abfahrtssieg in Sapporo gibt es für Bernhard Russi in seinem Heimatort einen grossen Empfang. Mit dabei seine Familie: Ganz links Vater Pius Russi, links neben Bernhard Russi mit Blumenstrauss seine Mutter. Keystone 3 / 3 Legende: Nach Russis Sieg ist man in Andermatt aus dem Häuschen: In der Beiz hängen Bilder von Russi in Aktion. Der Sieg wird mit Bier und Fahnen gefeiert. Keystone

Damals sass sein alter Schulfreund Hans Regli mit seiner Frau vor dem Fernseher. Um halb drei Uhr morgens warteten sie darauf, dass Russi aus dem Starthäuschen schoss – Richtung Ziel. Und voilà - nachdem auch Russis Schweizer Konkurrent Roland Collombin als Zweiter im Ziel angekommen war, stand fest: Andermatt hat mit Bernhard Russi einen Olympiasieger. Im Dorf im Urserental ging die Post ab.

Alles war auf den Beinen, erinnert sich Hans Regli: «Wir haben den ganzen Tag und die folgende Nacht durchgefeiert. Die Katzenmusik, unsere Fasnachtsmusik, war unterwegs. Lastwagen, mit Musikanten darauf, sind bis ins Unterland gefahren und hupend durch die Dörfer gezogen.»

Mit Russi ist Andermatt plötzlich in aller Munde

Hans Regli, der ehemalige Urschner Talammann und Gemeindepräsident von Andermatt, ist heute Präsident des Stiftungsrates des Talmuseums Urserental. In diesem kleinen Museum läuft zurzeit eine Sonderausstellung über Bernhard Russi. Seine Rossignol-Skis von damals kann man hier bewundern oder seinen legendären orangen Skianzug. Aber auch die Goldmedaille von Sapporo.

Hans Regli steht mit Ehrfurcht und Stolz vor diesem Ausstellungsstück: «Der Skisport hatte damals einen riesigen Stellenwert, und die Abfahrt war die Königsdisziplin. Wenn diese dann ein Andermatter gewinnt, ist das schon ein Highlight.» Dank Russis Erfolgen sei das Dorf Andermatt, welches in den 1970er-Jahren weit weg war von einer Tourismusdestination wie heute, viel bekannter geworden.

Andermatt widmet Bernhard Russi eine Sonderausstellung

1 / 3 Legende: Hans Regli ist ein alter Schulfreund von Bernhard Russi. Heute ist er Präsident des Stiftungsrats des Talmuseum Ursern, wo die Sonderausstellung über Russi läuft. SRF/Markus Föhn 2 / 3 Legende: Er ist legendär: Der orange Skianzug, mit welchem Bernhard Russi Gold holte. Er darf im Museum nicht fehlen. Auch die Rossignol-Ski nicht. SRF/Markus Föhn 3 / 3 Legende: Viele Andermatterinnen und Andermatter können sich noch gut daran erinnern, wie Bernhard Russi 1972 in den Olympiakleidern aussah. SRF/ Markus Föhn

Bis heute spürt man, wie stolz die Menschen in Andermatt auf «ihren» Bernhard sind. Jeder ist mit ihm per Du und die Freude ist gross, dass Russi auch heute noch im Dorf lebt und anzutreffen ist. Er sei bis heute nicht abgehoben, sind sich die Leute einig. Diejenigen, die den 7. Februar 1972 erlebt haben, kommen sofort ins Schwärmen, wenn man sie auf Russi anspricht.

Sie erinnern sich, wo sie waren, als Russi in Sapporo den Berg runterfuhr. Fredi Muheim, Metzger in Andermatt, war zum Beispiel im Militär: «Wir Urner bekamen Urlaub, als Russi gewann.» Und überhaupt war Russis Sieg nachhaltig: Seinetwegen war es den Kindern plötzlich erlaubt, während dem Mittagessen Skirennen zu gucken.

Fahrt zu Olympiagold Box aufklappen Box zuklappen Legende: Keystone 24 Jahre alt war Bernhard Russi, als er am 7. Februar 1972 mit der Startnummer 4 an den Olympischen Winterspielen in Sapporo in der Abfahrt den Sieg holte. Es sei der emotionalste Tag in seinem sportlichen Leben gewesen, sagte er rückblickend in einem SRF-Interview. Am Abend vor der Abfahrt sei die Spannung riesig gewesen. Um seine Nervosität in den Griff zu kriegen, las er die letzten Seiten vom Südstaatenroman «Vom Winde verweht». Die Lektüre habe für den tiefen Schlaf vor dem Rennen gesorgt.

Auch die jüngere Generation im Dorf kennt den berühmtesten Andermatter. Er sei eine Legende, das schon, sagt ein junger Mann, aber: «Wenn du meine Mutter und Grossmutter fragst, dann ist das was anderes, als wenn du mich fragst. Ich habe es nicht miterlebt. Für seinen sportlichen Erfolg kenne ich ihn eigentlich nicht. Ich kenne ihn mehr aus dem Fernsehen, als Moderator oder aus der Sportschau. Und dass er heute bei vielen Sachen mitmischt.»

Zum Beispiel bei der Skiarena Andermatt-Sedrun, also dem Zusammenschluss der Skigebiete in Andermatt, Sedrun und Oberalp. Russi war selbstverständlich auch bei der Eröffnung der neuen Gondelban «Gütsch-Express» dabei. Und seit zwei Jahren betreibt er auf dem Gipfel, in der alten Wetterstation, eine Pistenbeiz.

Bernhard Russi ist sicher wichtig für die ganze Skiarena Andermatt-Sedrun. Der Erfolg der Skidestination sei aber nicht nur auf Bernhard Russi zurückzuführen, heisst es im Dorf. Trotzdem: Geschadet habe es nicht, einen Olympiasieger im Dorf zu haben. Darin sind sich die Andermatterinnen und Andermatter einig.