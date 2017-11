Bund unterstützt «Sion 2026»

Aus Schweiz aktuell vom 18.10.2017

Bis zu einer Milliarde Franken will der Bund an die Olympischen Winterspiele in Sion zahlen, wenn die Kandidatur erfolgreich ausfällt. Nach diesem Erfolg wartet mit der Volksabstimmung im Wallis die nächste grosse Hürde auf das Projekt.