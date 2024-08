Per E-Mail teilen

Die SBB kämpft seit zirka 10 Uhr mit IT-Problemen. Das Unternehmen bestätigt auf X verschiedene Medienberichte.

Der Ticketkauf übers Netz sowie der Zugriff aufs Störungsportal der Bundesbahnen sind derzeit nicht möglich.

Die Störung führt teilweise auch zu Einschränkungen im Bahnverkehr.

Aktuell muss mit Verspätungen bis zu 60 Minuten gerechnet werden.

An den Bahnhöfen in Bern oder Olten fielen alle Anzeigen aus. Im Tessin musste der Regionalverkehr nach einem Stillstand neu hochgefahren werden, Züge zwischen Bern und Olten wurden von der Neubaustrecke auf die Stammstrecke umgeleitet.

Grund für die Störung seien Arbeiten an einer Software, teilt die SBB mit. Ihre Fachleute würden mit Hochdruck an der Behebung arbeiten. Hinweise auf eine Cyberattacke gebe es nicht. Sowohl auf der App als auch auf der Webseite der SBB liessen sich am Morgen keine Verbindungen suchen.

Sicherheitsrelevante Systeme seien nicht betroffen. «Die Sicherheit ist jederzeit gewährleistet», schreiben die Bundesbahnen. Einzelne Verspätungen seien aber nicht auszuschliessen, meldet die SBB weiter.

Legende: Auf Anzeigetafeln in der ganzen Schweiz vermeldet die SBB am Dienstagmorgen die Störung (Bild: Schaffhausen) SRF/Beat Kälin