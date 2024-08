Per E-Mail teilen

Die SBB kämpfte seit zirka 10 Uhr mit IT-Problemen. Nun sei die Panne aber weitgehend behoben.

Die Systeme laufen wieder, gab die SBB am Mittag bekannt.

Es kann aber noch zu einzelnen Einschränkungen kommen.

An den Bahnhöfen in Bern oder Olten fielen am Vormittag alle Anzeigen aus. Im Tessin musste der Regionalverkehr nach einem Stillstand neu hochgefahren werden, Züge zwischen Bern und Olten wurden von der Neubaustrecke auf die Stammstrecke umgeleitet.

Grund für die Störung seien Arbeiten an einer Software, teilt die SBB mit. Hinweise auf eine Cyberattacke gebe es nicht. Die Kundeninformation an den Bahnhöfen stehe grösstenteils wieder zur Verfügung, der Bahnverkehr stabilisiere sich, hiess es in einem Update von 12.00 Uhr.

Es komme teilweise noch zu Folgeverspätungen. Die SBB ging davon aus, dass sich die Situation im Verlauf des Nachmittags wieder ganz normalisieren wird.

Legende: Auf Anzeigetafeln in der ganzen Schweiz vermeldet die SBB am Dienstagmorgen die Störung. (Bild: Schaffhausen) SRF/Beat Kälin