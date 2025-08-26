Zur Halbzeit der Legislatur messen wir bei den Wählerinnen und Wählern den Puls. Machen Sie mit bei unserer Umfrage.

In gut zwei Jahren werden National- und Ständerat neu gewählt. Was beschäftigt die Schweizerinnen und Schweizer zur Halbzeit der Legislatur? Welche Partei ist zurzeit auf der Gewinner- und welche auf der Verliererseite? Welche Bundesrätinnen und Bundesräte sind am einflussreichsten? Machen Sie mit bei unserer Umfrage für den nächsten Wahlbarometer.

Hier gelangen Sie zur Umfrage.

Die Umfrage wird vom Forschungsinstitut Sotomo im Auftrag der SRG SSR durchgeführt. Die Teilnahme an der Befragung ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.