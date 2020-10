Wir interessieren uns für Ihre Meinung. Nehmen Sie teil an der Umfrage zu den eidgenössischen Abstimmungen vom 29. November

Am 29. November kann das Stimmvolk über zwei eidgenössische Vorlagen entscheiden. An die Urne kommen die Konzernverantwortungs-Initiative sowie die Volksinitiative gegen Waffenexporte in Bürgerkriegsländer (Kriegsgeschäfte-Initiative).

Hier geht's zur Umfrage, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Die Befragung wird vom Forschungsinstitut gfs.bern im Auftrag der SRG SSR online durchgeführt und ausgewertet.

Die Ergebnisse der Umfrage werden am 23. Oktober auf den Kanälen der SRG SSR publiziert. Die Teilnahme an der Befragung ist anonym. Ihre Antworten werden vertraulich behandelt.