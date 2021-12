Begegnungen zwischen Opfern sowie Täterinnen und Tätern sind das Kernstück der sogenannten «restaurativen Justiz». Opfer sollen kommunizieren können, wie sie gelitten haben. Täterinnen und Tätern soll das die Chance geben, die Auswirkungen ihrer Tat zu begreifen.

In der Schweiz gibt es diese «restaurative Justiz» bisher in Strafanstalten als Pilotprojekte, also nur im Strafvollzug. Am Dienstag hat der Ständerat mit 27 Ja- zu 13 Nein-Stimmen eine Motion überwiesen, die den Austausch zwischen Opfer und Täter bereits während des Strafverfahrens ermöglichen will. Als nächstes berät der Nationalrat über den Vorstoss.

Der Entscheid des Ständerats fiel gegen den Willen der Landesregierung. Justizministerin Karin Keller-Sutter hatte sich dafür ausgesprochen, die Frage nach einer Einführung der restaurativen Justiz «sorgfältig» zu prüfen – ergo die Motion, die einen klaren Umsetzungsauftrag impliziert, nicht zu überweisen. Denn: Dies würde «eine erhebliche Veränderung» im Strafverfahren mit sich bringen, «es wäre ein Paradigmenwechsel». Der Bundesrat hätte es daher als angemessener erachtet, zuerst Entscheidungsgrundlagen zu erarbeiten.