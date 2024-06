Mann in Wohlen AG getötet – zwei Minderjährige festgenommen

Ein 26-jähriger Schweizer ist bei einem Streit zwischen mehreren Personen in der Nacht auf Sonntag in Wohlen AG getötet worden.

Das Opfer erlag vor Ort den Stichverletzungen.

Zwei Minderjährige und ein 18-Jähriger sind als Tatverdächtige festgenommen worden.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 16-jährigen Mazedonier sowie um zwei Italiener im Alter von 16 und 18 Jahren, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilte. Sie würden in der Regionen leben. Auch das Opfer habe in der Region gelebt.

Die Umstände und die Hintergründe des Tötungsdelikts sind gemäss Angaben der Kantonspolizei noch unklar. Es seien umfangreiche Ermittlungen aufgenommen worden. Die Jugendanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft hätten eine Strafuntersuchung eröffnet.

Schwerverletzter vor Hauseingang

Das Tötungsdelikt geschah in einem Wohnquartier am Juchliweg in der Gemeinde Wohlen im Freiamt. Durch Lärm geweckt, bemerkten Anwohner kurz nach 03:30 Uhr auf dem Vorplatz der dortigen Mehrfamilienhäuser mehrere junge Männer, wie die Kantonspolizei berichtete.

Der schwer verletzte Mann sei vor einem Hauseingang gelegen. Trotz Reanimationsmassnahmen sei der 26-Jährige noch vor Ort verstorben.

Im Einsatz stand auch die Sondereinheit Argus. Zuerst hatte das Portal Argoviatoday über das Tötungsdelikt berichtet.