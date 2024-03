«Der Osterstau findet also auch dieses Jahr statt», sagt Thomas Rohrbach vom Bundesamt für Strassen Astra. Gewiss würden wetterbedingt einige Spontanreisen in den Süden ausfallen, dafür ziehe es am kommenden Wochenende auch noch viele in die Skigebiete, da Ostern dieses Jahr sehr früh ist.

Wer nicht in den Osterstau geraten will, kennt vielleicht schon die Ausweichroute über den San Bernardino. Aber auch diese ist immer stärker belastet. Deshalb versuchen immer mehr Lenkerinnen und Lenker, den Staus auf den Autobahnen auszuweichen, was dank moderner Navigationssysteme einfach ist. Diese zeigen bei Stau sofort Alternativrouten auf, die meist durch Dörfer oder sogar durch Quartiere führen.

Künstlicher Stau in Graubünden

Die Umlenkung durch Dörfer gefällt aber der Anwohnerschaft nicht. Dagegen soll zum Beispiel im Kanton Graubünden künstlicher Stau erzeugt werden, wie der Bündner Kantonsingenieur Reto Knuchel erklärt. «Wir werden auf der M13 Rückhalteposten einführen, die dazu führen, dass es einen künstlichen Rückstau auf dem Hauptstrassennetz gibt, mit der Idee, dass der Verkehr auf der Nationalstrasse bleibt.»

Ausweichen auf die Bahn dafür und dawider Box aufklappen Box zuklappen Eine Option, Stau zu umgehen, ist es, mit der Bahn zu fahren. Allerdings sind bereits mehrere Züge in den Süden ausgebucht. Deshalb empfiehlt die SBB dringend Sitzplatzreservierungen. Es kann nämlich vorkommen, dass die Züge übervoll werden. Ist dies der Fall, müssen einige Passagierinnen und Passagiere vor der Durchfahrt durch den Gotthardbasistunnel aus Sicherheitsgründen aussteigen. Im schlimmsten Fall fahre der Zug nicht weiter, sagt SBB Sprecherin Jeannine Egi. Es könne niemand gezwungen werden, auszusteigen und wenn die Überbelegung nicht gelöst werde, fahre auch der Zug nicht weiter. Die Interessensvertretung der Passagiere Pro Bahn fordert, dass die SBB dafür sorge, dass Passagiere ohne Sitzplatzreservation aussteigen müssen. Damit nicht die Fahrgäste bestraft würden, welche gegen Aufpreis einen Platz reserviert hätten. Bei der SBB verzichtet man aber darauf. Auch eine obligatorische Platzreservation sei kein Thema. SBB-Züge dürfen nicht mehr fahren, wenn sie zu 160 Prozent überbucht sind. Bei der Fahrt durch den Gotthardbasistunnel ist dies bereits bei einer Auslastung von 140 Prozent der Fall. Insgesamt setzt die SBB über die Ostertage 49 Zusatzzüge mit zusätzlichen 49'000 Sitzplätzen ein. Ein Teil davon wird wegen der Sperrung der einen Tunnelröhre über die alte SBB-Bergstrecke geführt. Diese Reise in den Süden dauert rund eine Stunde länger.

Das heisst, wer die San Bernardino Autobahn verlässt, gerät in einen Stau, weil Verkehrskadetten die Blechlawine jeweils vor den Dörfern zurückhalten. Dies erkennen wiederum die Navigationssysteme und leiten die Autofahrenden nicht mehr von der Autobahn ab.

Einfahrten gesperrt im Kanton Uri

Der Kanton Uri setzt weiterhin auf das Sperren der Einfahrten Göschenen und Wassen, sobald sich vor dem Gotthard Tunnel Stau bildet. Mit dem Ausweichen wird es also schwierig. Da die grossen Alpenpässe San Bernardino, Gotthard und Grosser Sankt Bernhard derzeit noch geschlossen sind, fällt auch diese Alternative weg.

Tipps gegen Langeweile im Stau Box aufklappen Box zuklappen Nebst dem bekannten Spiel «Ich sehe was, was du nicht siehst» gibt es auch andere zahlreiche Zeitvertreibe im Stau. SRF 1 hat vor längerem Tipps von Hörerinnen und Hörern gesammelt, die sehr zeitlos sind: «Das grosse Fressen» Vor der langen Autofahrt viel (gesundes) Essen einkaufen, und im Stau unter den Mitfahrern verteilen

Stricken ist im Trend! Eine Hörerin schreibt: «Stricken im Stau ist genial! Ich habe schon etliche Kappen etc. für den Winter gestrickt.

Musik! Viele Hörer geben an, ihre Lieblingsmusik im Auto zu hören.

Geschichten im Auto: Zahlreiche Mails haben wir von Hörbuchfans erhalten. Sei es Komissar Wallander oder Hörbücher von Schweizer Autoren: «Der Stau ist wie weggewischt!»

Interessant auch die Email einer Hörerin aus dem Aargau: «Ich empfinde Stau meist als geschenkte Zeit. Ich verbringe die Stauzeit mit meinen positiven Gedanken: Was könnte ich meinem Freund nettes tun? Was kann ich verbessern, damit ich mit meinem Zeitmanagement zufrieden bin?»

Einzig zeitlich könne man die Monsterstaus umgehen. So rät Astras Stauexperte Rohrbach bereits am Mittwoch, früh loszufahren. Oder dann erst wieder am Karsamstag, Gründonnerstag und vor allem Karfreitag sollte man als Reisetage gen Süden am besten streichen. Erfahrungsgemäss sind an diesen beiden Tagen die Staus nämlich am längsten. So betrug die Blechlawine vor zwei Jahren an Karfreitag 22 Kilometer. Und auch der bisher längste Osterstau von 25 Kilometern vor dem Gotthard Nordportal wurde am Karfreitag 1998 registriert.