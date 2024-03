Zum Beginn der Osterfeiertage ist es vor dem Gotthard-Nordportal bisher zu einem Stau von neun Kilometern (16 Uhr) gekommen.

Der Zeitverlust betrug 1 Stunde und 20 Minuten.

Die Autobahneinfahrten Wassen (UR) und Göschenen (UR) wurden gesperrt.

Immer wieder an Ostern

Das Bundesamt für Strassen (Astra) rechnet damit, dass die Reisenden auch an Karfreitag mehr Zeit und Nerven mitbringen müssten. Laut dem Astra dürften einige Ausflügler aufgrund des frühen Ostertermins auch in die Skigebiete fahren. Besonders auf diesen Strecken sei auf die Wetterverhältnisse zu achten.

Der Stau am Gotthard ist ein seit Jahren wiederkehrendes Ereignis. Den Rekord an Staulänge seit der Eröffnung des Gotthard-Tunnels im Jahr 1980 hält das Jahr 1998. Damals führte ein Wintereinbruch an Ostern zu einem Stau mit einer Länge von 25 Kilometern.