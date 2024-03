Der Osterreiseverkehr Richtung Süden hat am Mittwoch bereits eingesetzt – trotz angekündigtem Dauerregen und Schneefall im Süden.

Die Staulänge vor dem Gotthard-Nordportal betrug am späteren Nachmittag neun Kilometer. Das bedeutet einen Zeitverlust von einer Stunde und 30 Minuten.

Für einmal gab es auch in Fahrtrichtung Norden bereits Staus: Der Grund dafür waren die teilweise prekären Strassenverhältnisse nach Schneefällen.

Um 16 Uhr stauten sich die Fahrzeuge auf einer Länge von neun Kilometern vor dem Gotthard-Nordportal auf der Autobahn A2. Dies bedeutete gemäss den Verkehrsinformationen des Touring-Clubs der Schweiz eine Wartezeit von einer Stunde und 30 Minuten.

Auch auf der Südseite des Gotthard-Tunnels in Fahrtrichtung Nord kam es zu Staus – vorübergehend auf rund vier Kilometern Länge. In der Leventina war denn auch laut SRF Meteo am Mittwochmorgen die Autobahn oberhalb von rund 500 Metern schneebedeckt. Sogar in Biasca TI auf rund 300 Metern über Meer fiel Schnee. Am frühen Nachmittag wuchs die Autokolonne am Südportal auf 3.9 Kilometer an.

Am frühen Nachmittag wuchs die Autokolonne am Südportal auf 3.9 Kilometer an. In den kommenden Tagen dürften laut Wetterprognosen auf der Alpensüdseite 30 bis 70 Millimeter an Niederschlag fallen. Verantwortlich dafür ist eine Kaltfront, die von West nach Ost über die Schweiz zieht.

Immer wieder an Ostern

Das Bundesamt für Strassen (Astra) rechnet damit, dass die Reisenden auch an Gründonnerstag und Karfreitag mehr Zeit und Nerven mitbringen müssten. Laut dem Astra dürften einige Ausflügler aufgrund des frühen Ostertermins auch in die Skigebiete fahren. Besonders auf diesen Strecken sei auf die Wetterverhältnisse zu achten.

Der Stau am Gotthard ist ein seit Jahren wiederkehrendes Ereignis. Den Rekord an Staulänge seit der Eröffnung des Gotthard-Tunnels im Jahr 1980 hält das Jahr 1998. Damals führte ein Wintereinbruch an Ostern zu einem Stau mit einer Länge von 25 Kilometern.