Ein brennendes Fahrzeug hat am Freitagmorgen den Eingang des Tunnels am Grossen St. Bernhard im Wallis blockiert. Die Verbindungsstrasse nach Italien war für fast zwei Stunden nicht befahrbar.

Beim Vorfall sei in der Galerie vor dem Tunnel ein Auto in Brand geraten, sagte eine Sprecherin der Kantonspolizei Wallis auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Sie bestätigte damit Meldungen von «Le Nouvelliste» und Rhône FM. Verletzt worden sei niemand. Es waren keine anderen Fahrzeuge in den Vorfall verwickelt. Der Verkehr wurde gegen 11:45 Uhr langsam wieder aufgenommen.

Der Grosse-St.-Bernhard-Tunnel ist Teil des Grossen-St.-Bernhard-Passes. Dieser verbindet das Wallis mit dem italienischen Aostatal. Über die Osterfeiertage wird die Route stark von Touristen befahren.