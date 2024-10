Es liegt wieder Bratwurstduft in der Luft. Die 81. Olma ist offiziell eröffnet. Mit dabei auch Bundespräsidentin Viola Amherd.

Die Wilhelm-Tell-Ouvertüre von Gioachino Rossini, eine künstlerische Moderation von Theaterschauspielerin Diana Dengler, Festtagsreden – im Theater St. Gallen wurde heute Vormittag die 81. Olma offiziell eröffnet. Unter den Geladenen war wie immer auch ein Mitglied des Bundesrats. Dieses Jahr hatte Bundespräsidentin Viola Amherd die Ehre, der Olma-Eröffnung beizuwohnen.

Und mittlerweile gehört ein Programmpunkt für die anwesende Bundesrätin oder den anwesenden Bundesrat zur Magistratenpflicht: das Säuli-Bild. Der Star: Ferkel Leonie.

1 / 3 Legende: Viola Amherd und Säuli Leonie. Keystone/Gian Ehrenzeller 2 / 3 Legende: Stadtpräsidentin Maria Pappa (l.) ist etwas zurückhaltender, Regierungspräsidentin Susanne Hartmann (r.) streichelt einem anderen Säuli über den Kopf. Keystone/Gian Ehrenzeller 3 / 3 Legende: Olma-Direktorin Christine Bolt begrüsst Bundespräsidentin Viola Amherd (links). Daneben: Olma-Verwaltungsratspräsident Thomas Scheitlin und die St. Galler Regierungspräsidentin Susanne Hartmann (ganz rechts). Keystone/Gian Ehrenzeller

Schon bei ihrer Rede freute sich Amherd, die erstmals an einer Olma-Eröffnung dabei ist, auf das Säuli: «Ich freue mich jetzt auf den Rundgang und auch auf die unvermeidliche Begegnung mit dem Säuli Leonie.» Sie hoffe, dass dieses keine Angst vor dem Besuch aus Bern habe.

Der Klimawandel und die Landwirtschaft

Während ihrer Rede sprach die Bundespräsidentin zudem über die Herausforderungen der Landwirtschaft. Der Klimawandel schreite in hohem Tempo voran und verändere die Produktionsbedingungen der Landwirtschaft, so Amherd.

«Auch heute muss sie erneut ihre Anpassungsfähigkeit und Resilienz unter Beweis stellen», sagte Amherd über die Landwirtschaft. Auch müssten die Bäuerinnen und Bauern unterschiedlichsten Forderungen aus der Politik und der Bevölkerung gerecht werden.

Kühe, Pferde, Lamm – es waren nicht immer Säuli

1 / 6 Legende: 1952: Bundesrat Josef Escher (CVP/VS) streichelt ein Pferd. Keystone/Photopress-Archiv/Jules Vogt 2 / 6 Legende: 1959: Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen (SVP/BE) geht auf Tuchfühlung mit einem Lamm. Keystone/Photopress-Archiv/Jules Vogt 3 / 6 Legende: 1982: Bundesrat Kurt Furgler (CVP/SG) ist wohl froh, dass eine Absperrung zwischen ihm und dem Stier ist. Keystone/STR 4 / 6 Legende: 2006: Bundesrat Samuel Schmid (SVP/BE) versucht sich im Talerschwingen an der Sonderschau des Ehrengastes Appenzell. Keystone/Regina Kühne 5 / 6 Legende: 2009: Bundesrat Hans-Rudolf Merz (FDP/AR) grinst, als er das Säuli halten darf. Keystone/Ennio Leanza 6 / 6 Legende: 2015: Bundesrat Johann Schneider-Ammann (FDP/BE) hat es mit einem lachenden Säuli zu tun. Keystone/Gian Ehrenzeller

Die Olma ist offiziell also eröffnet. Die Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung dauert bis am 20. Oktober und verwandelt die Stadt St. Gallen während elf Tagen in eine Festhütte.

Gastkanton ist der Kanton St. Gallen selbst. «Uf Bsuech dihei» lautet das Motto. St. Gallen sprang ein, weil der ursprünglich geplante Gastkanton Tessin seinen Auftritt aus finanziellen Gründen absagen musste.