Steffen Eychmüller ist Chefarzt für Palliativmedizin am Inselspital Bern. Er absolvierte sein Medizinstudium in Homburg im Saarland, in Australien und in den USA. Ab 2006 war Eychmüller Leitender Arzt am Palliativzentrum des Kantonsspitals St. Gallen und seit 2012 am Inselspital. Seit 2021 ist er ausserordentlicher Professor für Palliativmedizin am der Universität Bern.