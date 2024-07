Am Wochenende feierte das Musikfestival Basel Tattoo 2024 Premiere.

Die Formationen kommen in diesem Jahr unter anderem aus den USA, Singapur, Australien und der Schweiz.

Rund 120'000 Schaulustige verfolgten am Samstag den Umzug durch die Stadt, die Tattoo Parade.

Das Basel Tattoo brachte am Freitagabend an der Premiere einmal mehr rund tausend Musikerinnen und Musiker aus vier Kontinenten in die Arena der Kaserne im Kleinbasel. Dabei war in diesem Jahr wenig traditionelle Marschmusik zu hören – sieht man einmal von den Auftritten der Massed Pipes and Drums mit Hundertschaften an Dudelsackspielern und Trommlern ab.

Legende: Basel Tattoo 2024: das Finale mit allen Mitwirkenden. Bilder von der Hauptprobe. Keystone/Georgios Kefalas

Die Formationen aus den USA, Singapur, Australien und der Schweiz begeisterten das Publikum in der nicht ganz ausverkauften Arena mit einer Mischung aus Brassband-Klängen und Pop. Besonders gut kam beim Publikum die Swiss Armed Forces Brass Band mit ihrem Auftritt an. Oder eine Band aus Polen, die fahrend auf einem Velo musizierte.

Legende: Musizierend auf dem Velo unterwegs: das Big Bike Orchestra aus Polen. Keystone/Georgios Kefalas

Höhepunkte aber blieben wie bei jedem Military Tattoo die Auftritte der sogenannten Massed Pipes and Drums. In Basel begeisterten auch in diesem Jahr rund 200 Dudelsack-Spielerinnen und -Spieler sowie Trommlerinnen und Trommler aus knapp einem Dutzend Formationen unter anderem mit dem legendären Marsch «Scotland the Brave» das Publikum. Dieses bedankte sich am Schluss des Abends mit stehenden Ovationen.

Legende: Die Formation aus der Türkei, die Iznik Municipality Mehter Band. Keystone/Georgios Kefalas

Am Tag nach der Premiere, am Samstagnachmittag, kam es dann in der Basler Innenstadt zum grossen Umzug, der Tattoo Parade. An dieser waren nicht nur die Formationen des Basel Tattoo dabei, sondern zahlreiche andere Orchester, Bands, Tanzgruppen, aber auch militärhistorische Formationen wie Radfahrer- und reitende Kavallerie-Veteranen der Schweizer Armee.

Legende: Die United States Army Field Band aus den USA marschiert an der Tattoo Parade durch Basel. Keystone/Georgios Kefalas

Die Parade mit rund 2000 Mitwirkenden wurde von viel Publikum verfolgt: Laut Veranstalter säumten rund 120'000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Strassen entlang des Umzugs.

Basel Tattoo «ein Markenzeichen»

Dass Basel Tattoo und die Parade auch 18 Jahre nach der Gründung des Tattoo die Massen immer noch begeistern, überrascht den ehemaligen Fasnachtscomité-Obmann und Basel-Kenner Felix Rudolf von Rohr nicht. Von Rohr kommentierte die Parade für den Regionalsender «Telebasel» und sagt: «Das Tattoo hat sich zu einem tollen Markenzeichen von Basel entwickelt.»

Legende: «Das Basel Tattoo hat sich zu einem Markenzeichen für Basel entwickelt.» Keystone/Georgios Kefalas

Es sei die Mischung aus Musik und Show, welche beim Publikum immer wieder gut ankomme, und er ist überzeugt, dass das Tattoo trotz rückläufiger Ticket-Verkaufszahlen in den letzten Jahren auch in Zukunft ein fester Bestandteil des Sommers in Basel bleibt.

Denn: Dass das Tattoo ausgerechnet in Basel stattfindet, sei kein Zufall. Das Militärmusikfestival wurde gegründet von den Spitzentrommlern aus der Formation «Top Secret». «Ohne Basler Fasnacht wäre das Tattoo in Basel nicht zustande gekommen», sagt Rudolf von Rohr.

Die diesjährige Ausgabe ist noch bis am 27. Juli auf dem Kasernenareal zu erleben. SRF zeigt eine Aufzeichnung am 30. November 2024 um 20:10 Uhr.