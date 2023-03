Essen habe immer mit Emotionen und Erinnerungen zu tun, sagt Stéphanie Bieler, Ernährungsexpertin bei der Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung: «An den Ravioli hängen Kindheitserinnerungen ganzer Generationen. Es war eines der ersten Convenience-Produkte und dürfte deshalb in vielen Haushalten gelegentlich auf den Tisch gekommen sein – wenn Zeitdruck herrschte oder vielleicht ausnahmsweise jemand am Herd stand, der in dieser Hinsicht nicht so geübt war.»

Heute sind Fertigprodukte anders

Die Fachfrau fügt aber dann, dass wenn das Produkt heute auf dem Markt käme, wohl eine andere Rezeptur nötig wäre, um mit anderen Convenience-Produkten mitzuhalten. Aber gerade, weil das Produkt mit Erinnerungen verbunden sei, sei der unveränderte Geschmack wohl wichtig.