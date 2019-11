Das Besondere am Telemedizin-Modell ist: Patientinnen und Patienten müssen immer zuerst eine medizinische Beratungsstelle anrufen, bevor sie allenfalls zu einem Arzt gehen dürfen. Dafür sparen sie Prämien. Den Schweizer Telemedizin-Markt teilen sich hauptsächlich die beiden grossen Anbieter Medgate und Medi24. Die beiden haben unterschiedliche Philosophien.

Medgate: Die meisten Ärzte sind im Ausland

Bei Medgate werden die Anrufenden immer von Ärzten beraten. Das Unternehmen beschäftigt dafür rund 100 Ärztinnen und Ärzte.

Medgate hat seinen Sitz und sein Call-Center in Basel. Allerdings arbeiten nur noch die wenigsten der beratenden Ärztinnen und Ärzte dort. Die meisten machen Homeoffice. Und 70 Prozent der Medgate-Ärzte tun dies im Ausland. Dabei handelt es sich aber immer um Ärzte mit Schweizer Zulassung. Die meisten wohnen in Deutschland und Spanien. Zwei Medgate-Ärzte arbeiten sogar in Australien. Dort ist Tag, wenn in der Schweiz Nacht ist. Diese zwei Ärzte decken so die Nachtschicht ab.

Wer im Ausland arbeitet, tut dies zum dort üblichen Lohn. So spart Medgate Kosten. Damit sie das Schweizer Gesundheitssystem kennen, werden die Ärztinnen und Ärzte in der Schweiz geschult.

Medi24: Nicht nur Ärzte am Telefon

Medi24 hat seinen Sitz und das Call-Center in Bern. Auch hier arbeiten aber viele der medizinischen Beraterinnen und Berater von zu Hause aus. Bei Medi24 gilt allerdings der Grundsatz, dass dies nur aus der Schweiz geschieht. Das Unternehmen begründet dies mit dem Datenschutz und damit, dass die Beratenden das Schweizer Gesundheitssystem im Detail kennen müssen.

Im Unterschied zu Medgate arbeiten für Medi24 nur rund 20 Ärztinnen und Ärzte, dafür 90 bis 100 Pflegefachpersonen. Diese übernehmen die erste medizinische Beratung am Telefon. Sie arbeiten dabei mit einem speziellen Computer-Fragebogen und entscheiden, wie der Fall weiter behandelt wird und wie dringend er ist. Rund 90 Prozent der Fälle können gemäss Medi24 bereits von den Pflegefachpersonen gelöst werden. Da deren Löhne deutlich tiefer sind als Arztlöhne, hält das Unternehmen so die Beratungskosten tiefer.

Auch bei Medi24 haben die beratenden Ärzte und Pflegefachpersonen eine Schweizer Zulassung.

Versicherte können Anbieter nicht wählen

In der Regel können Versicherte nicht aussuchen, bei welchem Anbieter sie die telemedizinische Beratung beziehen. Das hängt davon ab, mit welchem Anbieter die Krankenkasse in ihrem Telmed-Modell zusammenarbeitet.