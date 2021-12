Die Kantonspolizei Aargau warnt vor einer Betrugsmasche: Falsche Polizisten sind am Werk, die per Telefon Geld erschleichen wollen.

Alleine seit Montag seien über 30 Meldungen eingegangen, heisst es in einer Mitteilung der Polizei.

«Guten Tag. Ich bin von der Polizei. Bei Ihnen im Quartier wurde ein Einbrecher verhaftet»: So oder ähnlich beginnt die Betrugsmasche, vor der die Kantonspolizei Aargau aktuell warnt. Betrüger würden mögliche Opfer per Telefon kontaktieren und sie bitten, Wertsachen und Geld bereitzulegen. Darauf hole diese ein Polizist in Zivil ab und bewahre das Gut sicher auf.

Schutz vor Telefonbetrug: Diese Tipps gibt die Polizei

Seien Sie misstrauisch, stellen Sie Kontrollfragen.

Legen Sie den Hörer auf, wenn Sie jemand am Telefon unter Druck setzt.

Gehen Sie am Telefon nie auf eine Geldforderung ein – die Polizei verlangt von Ihnen niemals Geld oder Wertgegenstände zur Aufbewahrung.

Geben Sie keine persönlichen Daten heraus.

Übergeben Sie niemals Bargeld oder Wertsachen an eine Ihnen unbekannte Person.

Fragen Sie über die Notrufnummer 117 nach, ob es diesen Polizisten tatsächlich gibt.