Der Inkwilersee, ein kleiner See auf der Kantonsgrenze zwischen Bern und Solothurn, beherbergt eine archäologisch wichtige Fundstelle. Bei der grösseren Insel hat es im Wasser Überreste von Pfahlbauten, sie gelten seit 2011 als Unesco-Weltkulturerbe.

Nur ein Bewohner des Sees respektiert den historischen Fund nicht: der Biber. Er gräbt seit ein paar Jahren Gänge auf die Insel im See und gefährdet damit die wertvollen Überreste der Pfahlbauten.

Nun haben die Kantone Solothurn und Bern eine Lösung gefunden, wie man den Biber in Schach halten kann. Ein Gitter um die Insel, das bis ins Wasser reicht, soll das Nagetier vom Graben abhalten. «Das Gitter wird über die grosse Insel und bis 10 Meter in den See verlegt, fixiert und zugedeckt», schreiben die Kantone in einer gemeinsamen Mitteilung. Das Gitter besteht aus Stahl, erlaubt es aber Pflanzen weiterhin zu wachsen.

Sobald es verlegt ist, kann der Biber nicht mehr von der Uferböschung her Gänge auf die Insel graben. Zugleich bauen Fachleute für das Tier im See einen Ersatzbau: hierhin soll der Biber seinen Wohnort verlegen. Den Biber zum Abschuss freigeben wäre keine Lösung, die Tiere sind in der Schweiz geschützt.

Legende: Einmessung der Bibergänge auf der grossen Insel durch Mitarbeiter des archäologischen Dienstes des Kantons Bern und der Kantonsarchäologie Solothurn. Archäologischer Dienst des Kantons Bern/Daniel Steffen.

«Als Erstes wird in diesem Winter ein Ersatzbau für die Biber auf der kleinen Insel auf der Berner Seite des Sees erstellt», teilen die Kantone mit. Erst im Winter 2023/2024 wird dann das Gitter eingebaut. Wegen der Schonzeiten darf nämlich nur November bis Februar gebaut werden. Der Inkwilersee ist nicht nur eine archäologische Fundstelle von Pfahlbauten, sondern auch ein Naturschutzgebiet.

Taucher fanden 14 Tunnelgänge

Bei einem Tauchgang während der Seesanierung (der Inkwilersee hatte zu wenig Sauerstoff) bemerkte man, dass die Pfahlbau-Fundstellen von Bibern angegraben wurden. 14 Tunneleingänge am Rande der Insel haben die Taucher gefunden. Durch die Gänge arbeiteten sich die Biber vom Wasser her durch mehrere Lagen von Bauhölzern aus der Bronze- und Jungsteinzeit.

Die Schäden sind schlimm, aber es lohnt sich noch etwas zu tun.

«Die Schäden sind schlimm, aber es lohnt sich noch etwas zu tun. Wenn wir nochmals fünf oder zehn Jahre warten, wäre das nicht gut», sagt der Solothurner Kantonsarchäologe Pierre Harb. Es seien immer noch viele Funde vorhanden, diese gelte es zu sichern. In ein paar Jahren sehe man von den Bauarbeiten auf der Insel nichts mehr, ist er überzeugt. Man habe zum Beispiel in Bayern (D) bereits Erfahrungen mit einem solchen Verfahren gesammelt.

1 / 4 Legende: Der kleine See von oben. Auf der grossen Insel soll der Biber künftig keine Pfahlbauten mehr zerstören. Ein Gitter soll ihn vom Graben abhalten. Archäologischer Dienst Kanton Bern/Carlos Pinto 2 / 4 Legende: Ein eingestürzter Gang auf der grossen Insel, den die Biber quer durch die archäologischen Schichten gegraben haben. Archäologischer Dienst Kanton Bern/Rolf Stettler. 3 / 4 Legende: Ein Bibergang durchschneidet eine Lage prähistorischer Hölzer im Uferbereich der grossen Insel. Archäologischer Dienst Kanton Bern/Rolf Stettler 4 / 4 Legende: Die Siedlungsreste aus der Jungsteinzeit und der Bronzezeit sind noch weitgehend unerforscht. Bei einem früheren Tauchgang kam ein einzigartiges Holzschwert aus der Bronzezeit zum Vorschein. Kantonsarchäologie Solothurn/Martin Bösch

Die Situation am Inkwilersee sei für die Tiere speziell, sagt Valerie Arnaldi, von der Solothurner Abteilung Jagd und Fischerei. Die Biber hätten im See eine konstante Wassertiefe, müssten kein Wasser stauen.

Es ist die optimale Lösung, um beide Schutzinteressen zu gewähren.

Die Insel im See diene als Wohn- und Schlafhöhle für ein Biberelternpaar und zwei bis vier Junge. Auf der Insel seien alle vor Feinden geschützt, ein ideales Zuhause eigentlich.

Naturschutzverbände einverstanden

Natur- und Umweltschutzverbände hätten das neue Projekt geprüft und als positiv beurteilt, erklärt der Kanton Solothurn. Gesamtkosten für den Biberzaun: 800'000 Franken. Auch der Bund zahlt einen Betrag an das Vorhaben. Den grösseren Teil übernehmen die beiden Kantone Solothurn und Bern. «Es ist die optimale Lösung, um beide Schutzinteressen zu gewähren», sagt auch Valerie Arnaldi vom Kanton Solothurn.

Nach den Bauarbeiten wird regelmässig überwacht, ob das Projekt funktioniert und das Unesco-Weltkulturerbe vor den fleissigen Nagern geschützt werden kann.