Legende: Stadgrün Winterthur/Michael Wiesner

Schon jahrelang sind die Tiere für die SBB im Einsatz. Sie pflegen Böschungen entlang der Gleise, die schwer zugänglich sind. Laut SBB sind je nach Areal bis zu 100 Skuddenschafe unterwegs. Momentan weidet eine Herde in Münsingen BE, eine andere in Tägertschi BE.