Drei Millionen Einzeldosen, 3000 betroffene Patienten, womöglich 36 Todesopfer. Das ist die Dimension klinischer Versuche an Menschen zwischen 1946 und 1980 in der Psychiatrie Münsterlingen.

Ein Historikerteam der Universität Zürich untersuchte, was sich in der Psychiatrischen Klinik Münsterlingen am Bodensee bis Ende der siebziger Jahre zugetragen hatte. Die vorgestellten Ergebnisse belegten, dass der Oberarzt und spätere Klinikdirektor Roland Kuhn zwischen 1946 und 1980 in aussergewöhnlicher Weise Medikamentenversuche an Patientinnen und Patienten betrieb, die zeitweise ethischen Standards zuwiderliefen.

Betroffen waren nach Angaben des Forschungsteams mindestens 3000 Patientinnen und Patienten. Weder wussten diese, dass sie Teil von grossangelegten Versuchen waren, noch wurden sie um ihre Einwilligung ersucht.

Den Auftrag für die Untersuchung, die eine Million Franken gekostet hat, gab die Thurgauer Regierung. Sie entschuldigte sich im Herbst 2019 bei den Betroffenen.