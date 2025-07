Der Detailhändler will künftig keine Stationen für Recycling mehr anbieten. Der Grund ist der neue «Recybag».

Plastikabfall in der Schweiz

Was hat Coop entschieden? Kundinnen und Kunden können leere Plastikflaschen in gewissen Filialen von Coop nicht mehr kostenlos abgeben. Dazu gehören zum Beispiel Verpackungen von Shampoos oder Reinigungsmitteln. Die neue Regelung gilt bereits in den Kantonen Basel-Stadt, Basel-Land, Zürich, Bern, St. Gallen, Schaffhausen und Graubünden. PET-Flaschen nimmt Coop weiterhin entgegen.

Legende: Gibt es bei Coop künftig nicht mehr: Recyclingstationen für Plastikabfall. KEYSTONE / Christian Beutler

Warum hat Coop so entschieden? Seit Anfang Jahr gibt es den «Recybag». Das ist ein neuer, national einheitlicher Sack für die ganze Schweiz, lanciert vom Schweizer Detailhandel und von Lebensmittelkonzernen wie Nestlé, Unilever und Emmi. Ein violetter 35-Liter-Sack soll Franken 1.60 kosten. In Coop-Filialen, wo der «Recybag» erhältlich ist, gibt es die bisherigen Recyclingstationen nicht mehr.

Was machen die anderen? Bisher sind die anderen Detailhändler kulanter. Migros, Lidl und Aldi zum Beispiel nehmen alte Plastikverpackungen weiterhin entgegen.

Legende: Der violette «Recybag» soll künftig eine einheitliche Lösung fürs Plastik-Recycling sein. KEYSTONE / Christian Beutler

Welches Problem soll der «Recybag» lösen? In der Schweiz landen jährlich 195'000 Tonnen Plastikverpackungen im Abfall. Im neuen Sack können Konsumentinnen und Konsumenten alle möglichen Plastikarten entsorgen. Laut Coop sparen sie dabei auch Geld bei den normalen Gebührensäcken. Der «Recybag» kann bei Detailhändlern oder bei Sammelstellen abgegeben werden.

Gibt es Kritik? Viele Kundinnen und Kunden finden die neue Regelung unpraktisch. Die Nichtregierungs­organisation Greenpeace kritisiert den «Recybag», weil er den Bedarf an neuem Plastik nicht verringere. Sie plädiert für Mehrwegverpackungen.