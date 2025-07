Schweizweit fehlt es an Platz in den Gefängnissen. So auch im Kanton Luzern. Mehr als 50’000 Gefängnistage waren hier im letzten Jahr noch abzusitzen. Das sind 50 Prozent mehr als vor zehn Jahren. Mit einem Containerprovisorium will der Kanton die Situation nun entschärfen.

Ein wesentlicher Grund für die vielen nicht verbüssten Gefängnistage sind sogenannte Ersatzfreiheitsstrafen. Seit 2020 steigen diese Urteile im Kanton Luzern kontinuierlich an. Das Problem: Die Strafen verjähren bereits nach drei Jahren.

Ersatzfreiheitsstrafe: Gefängnis statt Geldstrafe Box aufklappen Box zuklappen Kann oder will eine verurteilte Person eine Busse oder Geldstrafe nicht bezahlen, wird sie zunächst betrieben. Können die Behörden den Betrag auch so nicht einfordern, greift die Ersatzfreiheitsstrafe. Die Person muss also kurzzeitig ins Gefängnis. In der Schweiz entspricht ein Tagessatz Geldstrafe einem Tag im Gefängnis.

«Wir konnten die Ersatzfreiheitsstrafen nicht vollziehen, weil es allgemein eine Zunahme bei den Gefängniseinweisungen gab», sagt die Luzerner Justiz- und Sicherheitsdirektorin Ylfete Fanaj.

Die Strafverfolgung sei in den letzten Jahren gestärkt worden, begründet die Regierungsrätin die Entwicklung. Die rund 190 Gefängnisplätze in den beiden Luzerner Gefängnissen seien bereits durch den regulären Vollzug und die Untersuchungshaft stark ausgelastet gewesen.

Es geht um Glaubwürdigkeit

Nun drohen Ersatzfreiheitsstrafen zu verjähren. Das dürfe nicht passieren, so Ylfete Fanaj. Dass diese Strafen meist auf kleinere Vergehen zurückgehen, spiele dabei keine Rolle. Beispiele sind das Zug- oder Busfahren ohne gültigen Fahrausweis.

«Würden die Strafen nicht vollzogen, wären wir als Behörden unglaubwürdig», sagt die Justiz- und Sicherheitsdirektorin. Das Vertrauen in den Rechtsstaat sei gefährdet.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Das Containerprovisorium im der JVA Wauwilermoos schafft rund 20 zusätzliche Gefängnisplätze. Bildquelle: SRF/Nik Rigert. 1 / 2 Legende: Das Containerprovisorium im der JVA Wauwilermoos schafft rund 20 zusätzliche Gefängnisplätze. SRF/Nik Rigert

Bild 2 von 2. Blick in eine der Einzelzellen. Bildquelle: SRF/Nik Rigert. 2 / 2 Legende: Blick in eine der Einzelzellen. SRF/Nik Rigert Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

In der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos wurde deshalb für 1.6 Millionen Franken ein Containerprovisorium errichtet. «Die rund 20 Containerplätze sind eine pragmatische und schnelle Lösung», sagt Ylfete Fanaj. Das Provisorium besteht voraussichtlich für die nächsten drei bis vier Jahre. Die zusätzlichen Plätze verschaffen dem Justizvollzug Luft.

Legende: In Zellen wie dieser werden im Kanton Luzern Ersatzfreiheitsstrafen verbüsst – sie dauern zwischen einem und fünfzig Tagen. SRF/Nik Rigert

Durch die Einzelzellen in den Containern wird Platz frei in den bestehenden Räumen des Gefängnisses. In diesen gibt es nun ein Zentrum für die Ersatzfreiheitsstrafen. Diese werden in der Regel im geschlossenen Vollzug verbüsst. Dafür würden der Sicherheitsstandard der Container im Wauwilermoos nicht genügen.

Fehlende Verhältnismässigkeit

Im Kanton Bern stellte sich das Parlament im letzten Jahr gegen ein Containerprovisorium für Ersatzfreiheitsstrafen. Es hätten 40 zusätzliche Plätze für den geschlossenen Vollzug, also mit höherem Sicherheitsstandard, entstehen sollen. Kostenpunkt dort: Rund 5.6 Millionen Franken.

Legende: Die Berner Regierung wollte Container kaufen und aufrüsten, damit darin Ersatzfreiheitsstrafen hätten verbüsst werden können. SRF

Der Entscheid im bürgerlich dominierten Rat gegen das Provisorium fiel mit einer hauchdünnen Mehrheit. Auch hier argumentierte das Pro-Lager mit der Rechtsgleichheit. Die andere Seite führte die hohen Kosten ins Feld – der Rat steht unter Spardruck. Der 5.6-Millionen-Kredit sei unverhältnismässig, um Kleinstvergehen mit ein paar Gefängnistagen zu ahnden. Derzeit ist in Bern ein Vorstoss hängig, der eine verkleinerte Variante fordert.

In Luzern verlief die Finanzierung ohne Gegenwind. Das Geld für die Container wurde vom Kantonsparlament über das ordentliche Budget bewilligt. Die provisorischen Zellen in der Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos werden dieser Tage bezogen.