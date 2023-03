Legende: Der Windpark Gries im Wallis. Keystone/Jean-Christophe Bott

An der laufenden Frühlingssession will der Nationalrat beim Bau von Anlagen zur Produktion von Sonnen- und Windenergie massiv vorwärtsmachen. Die zuständige Umweltkommission beantragt, solchen Anlagen ein «nationales Interesse» zuzugestehen, womit die Hürden für deren Bewilligung sinken würden. Umstritten ist, ob Solar- und Windparks auch in geschützten Biotopen oder in Vogelreservaten erlaubt sein sollen, wie dies der Ständerat beschlossen hat.

Nicht nur für Neubauten, auch für bestehende Gebäude mit einer Fläche von mindestens 300 Quadratmetern, möchte die Kommission zudem bis 2023 eine Solarpflicht einführen. Grosse Parkplätze sollen bis 2035 mit einer Solaranlage überdacht werden müssen.