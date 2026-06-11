In Hauenstein im Kanton Solothurn Richtung Belchen hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Die Kantonspolizei bestätigt den Einsatz gegenüber SRF.

An dem Unfall ist ein «GMTF», ein gepanzerter Truppentransporter der Schweizer Armee, beteiligt, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) gegenüber SRF bestätigt.

Mehrere Personen wurden den Informationen zufolge verletzt, zwei davon schwer.

Legende: An dem Unfall ist ein solches Fahrzeug, ein gepanzerter Mannschaftstransporter (GMTF), beteiligt. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Der Unfall ereignete sich auf der Strecke Richtung Belchen. Die Alarmmeldung ging um 10.47 Uhr ein. Vor Ort stehen zwei Rettungshelikopter der Rega im Einsatz. Einer der Helikopter wurde aus Basel aufgeboten, der andere aus Bern-Belp.

Derzeit läuft in der Nordwestschweiz die Armeeverbandsübung «Conex 26» mit rund 3500 Angehörigen der Armee. Ob der Unfall damit zusammenhängt, ist bislang unklar.

+++Mehr folgt+++