Die Halloween-Nacht verlief in der Schweiz grösstenteils friedlich. In etlichen Kantonen gab es aber Arbeit für die Polizei.

Verschmierte Fassaden und gesprengte Briefkästen an Halloween

Vor allem im Kanton Zürich hielt Halloween die Polizei auf Trab: Rund 50 Mal musste sie ausrücken, wegen Sachbeschädigungen, Ruhestörungen und randalierenden Personen.



In den meisten Fällen sei der Einsatzzentrale gemeldet worden, dass Eier gegen Fenster, Fassaden, Autos oder Busse geworfen wurden, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Zudem seien Bauabschrankungen umgestossen und Briefkästen gesprengt oder angezündet worden.

Im Bahnhof Wetzikon wurde ein Abfallbehälter auf die Gleise geworfen und von einem einfahrenden Zug zerstört. Der Bahnverkehr war deswegen während rund 20 Minuten unterbrochen. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Polizeieinsätze auch in Zug und Schwyz

Auch die Zuger Polizei ist in der Nacht auf Montag 15-mal wegen Unfugs und Sachbeschädigungen anlässlich von Halloween ausgerückt. In den meisten Fällen wurden Fassaden und Autos mit Eiern beworfen, wie aus einer Mitteilung vom Montag hervorgeht. Vereinzelt hätten Jugendliche an verschiedenen Orten auch Sprayereien angebracht. Betroffen gewesen sei hauptsächlich die Stadt Zug, Meldungen seien aber auch aus umliegenden Gemeinden eingegangen.

Eher ruhig verlief die Nacht im Kanton Schwyz: Die Polizei meldet nur fünf Fälle von Fassaden, die mit Eiern verschmiert worden seien. Im Rahmen der Patrouillendienste habe die Polizei jedoch auf dem gesamten Kantonsgebiet mehrere Gruppierungen von Jugendlichen präventiv angesprochen und wo nötig kontrolliert. Dabei seien in fünf Fällen Alkohol, Böller, Eier, eine Soft-Air-Gun sowie ein Laserpointer konfisziert oder temporär sichergestellt worden.