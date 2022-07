Mann in Niederbipp (BE) erschossen

Polizeieinsatz in Bern

In Niederbipp im Kanton Bern ist ein Mann erschossen worden.

Ein zweiter Mann sei mit einer Schussverletzung ins Spital gebracht worden, teilt die Polizei mit.

Die Beamten haben den mutmasslichen Täter festgenommen. Er soll in der Nacht auf Sonntag mehrere Schüsse abgegeben haben.

1 / 4 Legende: In Niederbipp (BE) ist bei Schüssen ein Mann getötet und einer verletzt worden. SRF 2 / 4 Legende: In der Nacht auf Sonntag sei die Meldung eingegangen, dass an der Anternstrasse geschossen worden sei, teilt die Kantonspolizei Bern mit. SRF 3 / 4 Legende: Die Polizei hat den mutmasslichen Täter festgenommen. SRF 4 / 4 Legende: Der Hintergrund der Tat ist derzeit noch unklar. SRF

Kurz vor 1:50 Uhr in der Nacht sei die Meldung eingegangen, dass an der Anternstrasse in Niederbipp geschossen und ein Mann verletzt worden sei, teilt die Kantonspolizei Bern mit.

Dort habe man einen schwer verletzten Mann am Boden liegend aufgefunden. Trotz Rettungsmassnahmen durch Drittpersonen, die Polizei und später den Rettungsdienst starb der Mann vor Ort.

Dort bat den Angaben zufolge auch ein weiterer Mann um Hilfe, der eine Schussverletzung am Bein hatte. Der mutmassliche Täter, ein 48-jähriger Mann, habe in einem Wohngebäude festgenommen werden können, heisst es weiter. Bei ihm wurde eine Schusswaffe sichergestellt. Er ist in Haft.

Der Hintergrund der Tat ist nach Polizeiangaben noch unklar. Weitere Ermittlungen seien im Gang. Zur Identität des Todesopfers machten die Behörden zunächst keine Angaben. Man habe zwar Hinweise, die formelle Identifikation stehe aber noch aus.