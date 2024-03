Nach Grosseinsatz in Oberwinterthur ist Evakuierung aufgehoben

Polizeieinsatz in Winterthur

Die Stadtpolizei Winterthur und die Kantonspolizei Zürich sind am Donnerstagmorgen mit einem Grossaufgebot nach Oberwinterthur ausgerückt.

Grund war eine Drohung, die über Nacht von einem Unbekannten einging.

Der Polizeieinsatz ist am Mittag abgebrochen worden.

1 / 6 Legende: Ein Grossaufgebot der Stadtpolizei Winterthur und der Kantonspolizei Zürich stand in Oberwinterthur im Einsatz. BRK News 2 / 6 Legende: Das betroffene Gebiet wurde von der Polizei grossräumig abgesperrt. BRK News 3 / 6 Legende: Die Polizei hatte am Donnerstagmorgen das Quartier Guggenbühl evakuiert. BRK News 4 / 6 Legende: 150 Personen waren betroffen. Die Einsatzkräfte brachten einen Teil der evakuierten Personen vorübergehend ins Technorama. BRK News 5 / 6 Legende: Neben der Polizei war auch die Sanität und die Feuerwehr vor Ort. BRK News 6 / 6 Legende: Der Grosseinsatz von Polizei und Sanität ist mittlerweile beendet. BRK News

Die Drohung sei um 2 Uhr morgens telefonisch in der Einsatzzentrale der Polizei eingegangen, bestätigte die Kantonspolizei Zürich. Der Absender der Drohung ist noch nicht gefasst.

Legende: Polizei und Augenzeugen bestätigen gegenüber SRF, dass dieser Lieferwagen durchsucht worden sei. SRF/Peter Schürmann

Zu den Hintergründen der Tat liegen nur wenig Informationen vor. «Bei der Drohung ging es um einen gefährlichen Gegenstand an einem Fahrzeug», sagte Kantonspolizei-Sprecher Roger Bonetti vor Ort. Das Fahrzeug sei daraufhin mit einem ferngesteuerten Roboter durchsucht worden. Dabei wurde nichts Verdächtiges festgestellt. Die Ermittlungen laufen aber weiter.

Mehrere Personen mussten ihre Wohnungen verlassen

Ein Teil des Quartiers Guggenbühl, ein Gebiet in der Nähe des Bahnhofs Oberwinterthur, wurde am Donnerstagmorgen aufgrund der Drohung weiträumig abgesperrt. 150 Personen wurden evakuiert und teilweise im nahegelegenen Wissenschafts-Museum Technorama untergebracht. Auch die evakuierten Personen konnten mittlerweile wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

Vom Polizeieinsatz war auch das Schulhaus Guggenbühl betroffen. Gemäss einer Mitteilung der Schulleitung, die SRF vorliegt, wurde der Unterricht gestrichen.

Die Evakuierung machte laut Polizei das grosse Aufgebot an Einsatzkräften nötig. Vorsorglich seien auch mehrere Sanitätswagen aufgeboten worden. Und auch die Feuerwehr war vor Ort.