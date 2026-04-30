In Volketswil ZH hat ein Mann am Mittwochabend einen Polizeigrosseinsatz ausgelöst. Der 48‑Jährige zielte von einem Balkon aus mit einer Waffe auf Personen.

Ein 48-Jähriger hat am Mittwochabend in Volketswil ZH mit einer Waffe von seinem Balkon aus auf Passantinnen und Passanten gezielt. Deshalb sind die Kantonspolizei Zürich sowie mehrere Gemeindekorps gegen 18 Uhr mit einem Grossaufgebot ausgerückt.

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, nahmen die Verhandlungsspezialisten der Polizei vor Ort Kontakt mit dem Mann auf. Da sich die Situation über längere Zeit nicht entschärfen liess, blieb die Polizei bis in die Abendstunden im Einsatz.

Keine Verletzten

Um 20.20 Uhr wurde der Schweizer schliesslich in seiner Wohnung festgenommen. Er leistete keinen Widerstand. In der Wohnung stellte die Polizei mehrere Schusswaffen sicher. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte sperrten die Umgebung grossräumig ab, eine Evakuierung der Gebäude war nicht nötig. Das Motiv des Mannes sei derzeit unklar, schreibt die Polizei, die zusammen mit der Staatsanwaltschaft ermittelt.

Angespannte Momente

Anwohnerinnen und Anwohner berichteten gegenüber mehreren Medien von einem Grossaufgebot mit schwer bewaffneten Einsatzkräften und angespannten Momenten.