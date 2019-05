Post und Migros haben eine Kooperation im Päckli-Geschäft bekanntgegeben.

Demnach können ab sofort in rund 300 Migros-Filialen Pakete aufgegeben und abgeholt werden.

Bis ins Jahr 2020 will die Post ihr Netz durch Kooperationen auf total 4'200 verschiedene Zugangspunkte zu Postdienstleistungen ausbauen.

Um Pakete oder eingeschriebene Briefe in den Migros-Filialen abzuholen, brauche es ein Online-Benutzerkonto der Post. Damit lasse sich das Päckli in die gewünschte Filiale umleiten, heisst es in einer Mitteilung.

Bereits seit längerem bestehen beispielsweise in Volg-Läden Agenturen, die Post-Dienstleistungen anbieten. Mit Valora ist ausserdem ein weiterer grosser Detailhändler im Päckli-Geschäft tätig. In den Kiosken des Konzerns können Retouren an Onlinehändler aufgegeben werden.

Agentur-Ausbau geht mit Poststellen-Abbau einher

Die Post ist derzeit dabei, ihr Netz von ursprünglich 1400 Filialen auf 800 bis 900 zu reduzieren. Im Gegenzug sollen zusätzliche alternative Zugangsstellen wie Agenturen oder Aufgabestationen auch in Randregionen die Dienstleistungen der Post gewährleisten.