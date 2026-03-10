 Zum Inhalt springen

Postauto-Brand in Kerzers FR Behörden informieren um 14 Uhr zur Tragödie

Autor: 

10.03.2026, 20:54

  • Ein Postauto ist am Dienstagabend im Zentrum von Kerzers FR in Brand geraten. Was dazu bekannt ist.
  • Dabei sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Weitere Personen wurden verletzt. Die Identität der Verstorbenen ist noch nicht geklärt und wird laut Polizei einige Tage dauern.
  • Derzeit geht die Kantonspolizei Freiburg davon aus, dass der Brand durch menschliches Verschulden verursacht wurde. Sie habe aktuell keine Hinweise auf einen terroristischen Akt, sagte die Polizei gegenüber RTS.
  • Um 14 Uhr informieren die Behörden an einer Medienkonferenz. Wir übertragen diese live als Stream und auf SRF info.
  • Für die Angehörigen hat die Polizei eine Hotline unter der Nummer 0800 261 700 installiert.
  • Bild 1 von 9. Das Postauto-Unglück in Kerzers FR bewegt die Schweiz. Bildquelle: Kantonspolizei Freiburg.
    Das ausgebrannte Postauto aus der Vogelperspektive.
  • Bild 2 von 9. Beim Brand des Postautos sind am Dienstagabend mindestens sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
    Ausgebrannter Bus
  • Bild 3 von 9. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch menschliches Verschulden verursacht wurde. Bildquelle: BRK.
    Ausgebrannter Bus.
  • Bild 4 von 9. In sozialen Medien waren dramatische Bilder und Videos von dem brennenden Bus zu sehen. Bildquelle: SRF.
    Nachts brennendes Gebäude mit dunklem Rauch.
  • Bild 5 von 9. Die Identifikation der Toten steht nach Polizeiangaben noch aus und die notwendigen Arbeiten seien angelaufen. Bildquelle: KEYSTONE/Alessandro della Valle.
    Sichtschutz bei ausgebranntem Bus.
  • Bild 6 von 9. Die Feuerwehr stellte am Dienstagabend einen Sichtschutz auf. Bildquelle: BRK.
    Einsatz Feuerwehrmänner.
  • Bild 7 von 9. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte war vor Ort. Bildquelle: BRK.
    Einsatz von Feuerwehrmännern.
  • Bild 8 von 9. Das Postauto war von Düdingen nach Kerzers unterwegs gewesen. Bildquelle: BRK.
    Helfer in gelben Westen.
  • Bild 9 von 9. Heute um 14 Uhr informieren die Behörden erneut an einer Medienkonferenz. Bildquelle: BRK.
    Feuerwehrmann im Einsatz.
Themen in diesem Newsticker

  • Andachtsfeier in der reformierten Kirche Kerzers geplant
  • Mutmasslicher Täter war gemäss RTS «psychisch instabil»
  • SBB-Chef Vincent Ducrot: «Das bestürzt uns»
  • Bundesrat Albert Rösti wünscht Betroffenen «nötige Kraft»
  • Italienischer Aussenminister kondoliert der Schweiz
  • Universitätsspital Zürich behandelt schwerverletzte Person
  • Eine Person aus Spital entlassen
  • Anwohnerin: «Ich hörte laute Schreie»
  • «Es ging so schnell, dann war alles voller Flammen»
  • Gemeinde Kerzers zeigt sich betroffen

Quelle: sda/srf

SRF 4 News, 10.3.2026, 21:30 Uhr

