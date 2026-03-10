- Ein Mann hat sich in einem Postauto in Kerzers FR selbst in Brand gesetzt. Das Feuer breitete sich innerhalb einer Minute aus.
- Dabei sind sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter auch der mutmassliche Täter. Fünf weitere Personen wurden verletzt.
- Der mutmassliche Täter – ein 65-jähriger Mann – lebte zuletzt in Aarberg in einem Camper und hatte von der Kesb einen Beistand.
- Einen Überblick zum Postautobrand in Kerzers finden Sie hier.
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Bild 1 von 9. Das Postauto-Unglück in Kerzers FR bewegt die Schweiz. Am Ort des Geschehens wurden Blumen niedergelegt. Bildquelle: Keystone/Cyril Zingaro.
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Bild 2 von 9. Luftaufnahmen des Dorfes Kerzers am Tag nach der Tragödie. Bildquelle: Keystone/Laurent Merlet.
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Bild 3 von 9. Das völlig ausgebrannte Postauto aus der Luft – das Feuer habe sich innerhalb von weniger als einer Minute ausgebreitet. Bildquelle: Kantonspolizei Freiburg.
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Bild 4 von 9. Beim Brand des Postautos sind am Dienstagabend mindestens sechs Passagiere ums Leben gekommen, fünf Personen wurden verletzt. Bildquelle: BRK.
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Bild 5 von 9. Ein als «psychisch instabil» geltender Mann hatte sich selbst in Brand gesteckt. Bildquelle: BRK.
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Bild 6 von 9. In sozialen Medien waren dramatische Bilder und Videos von dem brennenden Bus zu sehen. Bildquelle: SRF.
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Bild 7 von 9. Die Feuerwehr stellte am Dienstagabend einen Sichtschutz auf. Bildquelle: BRK.
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Bild 8 von 9. Ein Grossaufgebot der Einsatzkräfte war vor Ort. Bildquelle: BRK.
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Bild 9 von 9. Das Postauto war von Düdingen nach Kerzers unterwegs. Bildquelle: BRK.
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Quelle: sda/srf