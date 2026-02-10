Der Schweizer Journalist Karl Lüönd ist am Montag im Alter von 80 Jahren gestorben. Das hat seine Familie gegenüber SRF bestätigt.

Lüönd war während Jahren für verschiedene Schweizer Tageszeitungen tätig. In den 1970er-Jahren war er in der Chefredaktion des «Blick». Später gründete er die Zeitung «Züri-Woche».

Seit Ende der 1990er-Jahre war Lüönd selbstständig und schrieb unter anderem Bücher über Persönlichkeiten sowie Unternehmensgeschichten.

Geboren wurde Lüönd am 12. Mai 1945 in Flüelen in eine Arbeiterfamilie. Nach seiner Matura arbeitete er zuerst als Freelancer für das «Luzerner Tagblatt». Anschliessend war er als freier Mitarbeiter und Innerschweizer Korrespondent für grosse Schweizer Tageszeitungen tätig.

Prägende Figur der Medienlandschaft

Ab 1974 war er Mitglied der Chefredaktion des «Blick». Nach zwei Jahren Chefredaktion des «Züri Leu» gründete der Journalist 1982 die «Züri-Woche», die er 17 Jahre leitete und deren Verleger er zeitweise war. Zusammen mit dem Verleger Beat Curti initiierte er 1986 die Gratiszeitung «Neues Sonntagsblatt», deren erster Chefredaktor er war. Seit 1998 war Lüönd selbstständig.

Legende: Mit Karl Lüönd ist ein scharfer Beobachter und Kommentator verstorben. Keystone/Gaetan Bally (Archiv)

Grosse Resonanz erhielt er als Leiter des Medieninstituts des Verbands Schweizer Medien, das er ab 1998 sieben Jahre lang leitete. Zudem schrieb er rund dreissig Sachbücher über bedeutende Unternehmen und verfasste viel beachtete Unternehmensbiografien über den Ringier-Verlag, das Kinderspital Zürich und die Sterbehilfeorganisation Exit. Bis zuletzt schrieb er an einem Buch über die Familiengeschichte von Emil Frey.

Für Lebenswerk ausgezeichnet

2007 wurde Lüönd mit dem Zürcher Journalistenpreis für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Er gehörte zu den prägenden Journalisten der Schweiz und war als scharfer Beobachter und Kommentator der Medienszene so berüchtigt wie beliebt. Beigetragen haben dazu auch seine Tätigkeit beim Verband Schweizer Medien und seine analytischen Vorträge und Berichte.

Noch im vergangenen Mai feierte Lüönd in Winterthur im Beisein seiner Familie und der Schweizer Medienprominenz seinen 80. Geburtstag.