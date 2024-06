Per E-Mail teilen

Am Sonntag stimmen Volk und Stände über die Volksinitiative «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» der SP ab.

Die Vorlage fordert eine Deckelung der Prämien und darüber hinaus Prämienverbilligungen, die der Bund zu zwei Dritteln und die Kantone zu einem Drittel finanzieren sollen.

Laut SRG-Umfrage von Mitte Mai wird ein enges Rennen erwartet.

Alle Menschen in der Schweiz erhalten die medizinischen Behandlungen, die sie benötigen. Die Kosten dafür übernimmt die obligatorische Krankenversicherung. Während bei allen anderen Sozialversicherungen die Prämien entweder über Steuern oder einkommensabhängige Beiträge solidarisch finanziert werden, ist das bei den Krankenkassenprämien nicht der Fall. Ein Bankmanager zahlt die gleiche Prämie wie eine Putzkraft. Dies möchte die Prämien-Entlastungs-Initiative ändern.

Wird die Vorlage abgelehnt, tritt ein Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament in Kraft. Dieser beinhaltet keine Deckelung, fordert die Kantone allerdings auf, einen Mindestbeitrag zur Prämienverbilligung zu leisten – 3.5 bis 7.5 Prozent der Grundversicherungskosten.

Das sagt die Ja-Seite

Die Befürworter argumentieren, dass die Krankenkassenprämien in den letzten Jahren sehr deutlicher angestiegen sind – die Löhne und Renten gleichzeitig aber kaum.

Demnach würden mit den gedeckelten Prämien nicht nur Personen mit tiefen Löhnen, sondern auch Familien, Rentnerpaare und Personen mit durchschnittlichen Einkommen unterstützt. Die Initiative erhöhe schliesslich den Druck auf die Politik, bei Lobbyisten genau hinzuschauen und schütze die Versicherten vor der «Gier der Medizinkonzerne».

Das sagt die Nein-Seite

Die Initiative führt laut Gegnerschaft jährlich zu Mehrkosten in Milliardenhöhe. Dies könnte zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie steigenden kantonalen Steuern führen.

Zudem fehle bei der Vorlage ein Anreiz zur Dämpfung der Gesundheitskosten – eine «reine Symptombekämpfung». Der indirekte Gegenvorschlag verstärke wiederum ebenfalls die Prämienverbilligung und setze auf einen kostendämpfenden Anreiz.

Audio Archiv: Abstimmungskontroverse zur Prämienentlastungsinitiative 26:05 min, aus Rendez-vous vom 21.05.2024. Bild: KEYSTONE/Gaetan Bally abspielen. Laufzeit 26 Minuten 5 Sekunden.

Bundesrat und Parlament empfehlen die Volksinitiative zur Ablehnung.

Umfrage zeigt Pattsituation

Wäre im Mai abgestimmt worden, hätten sich laut der zweiten SRG-Umfrage zur Abstimmung die Hälfte der Befragten für die Prämien-Entlastungs-Initiative ausgesprochen. Im April wären es noch 56 Prozent gewesen.

«Alles kann entscheidend sein in einer solchen Pattsituation», so Lukas Golder Politikwissenschaftler des Forschungsinstitutes GFS Bern. Klar ist: Durch das benötigte Ständemehr und eines Nein-Trends in den deutschsprachigen Kantonen ist die Hürde hoch.