Volk und Stände stimmen über die Volksinitiative «Maximal 10 Prozent des Einkommens für die Krankenkassenprämien (Prämien-Entlastungs-Initiative)» der SP ab.

Die Vorlage fordert eine Deckelung der Prämien und darüber hinaus Prämienverbilligungen, die der Bund zu zwei Dritteln und die Kantone zu einem Drittel finanzieren sollen.

Laut der zweiten Hochrechnung von GFS Bern um 13 Uhr zeichnet sich mit 56 Prozent Nein-Stimmen eine Ablehnung ab.

Prämien-Entlastungs-Initiative Eidg. Vorlage: Prämien-Entlastungs-Initiative JA 42.9% 400'640 Stimmen

NEIN 57.1% 533'184 Stimmen Standesstimmen JA 3.0



NEIN 8.0













Eine Begrenzung der Krankenkassenbeiträge scheint nicht mehrheitsfähig, obwohl hohe Versicherungskosten von der Schweizer Bevölkerung regelmässig als Sorgenthema Nummer eins empfunden werden. Während des Abstimmungskampfs zur Initiative schrumpfte die Zustimmung in den SRG-Umfragen – zuletzt auf fünfzig Prozent.

Die neueste Hochrechnung von GFS Bern geht um 13 Uhr von einer Ablehnung der Vorlage aus. Demnach wird mit 56 Prozent Nein- und 44 Prozent Ja-Stimmen gerechnet.

Es gab keine Protestabstimmung.

Laut dem Co-Leiter des Forschungsinstituts Lukas Golder sei das Nein eindeutiger, als es die Umfragen hätten vermuten lassen. Golder interpretierte den Nein-Trend damit, dass die Debatte in der Deutschschweiz zuletzt von der Finanzpolitik geprägt worden sei. Nach dem Ja zur 13. AHV-Rente im März sei der Bevölkerung bewusst geworden, dass das Volksbegehren grosse Kostenfolgen gehabt hätte. Auch die erwartete durchschnittliche Stimmbeteiligung habe der Initiative nicht in die Karten gespielt, so Golder. «Es gab keine Protestabstimmung.»

00:57 Video Lukas Golder: «Wir haben eine finanzpolitische Abstimmung geführt» Aus News-Clip vom 09.06.2024. abspielen. Laufzeit 57 Sekunden.

Wird die Vorlage abgelehnt und kein Referendum ergriffen, tritt ein Gegenvorschlag von Bundesrat und Parlament in Kraft. Dieser beinhaltet keine Deckelung, fordert die Kantone allerdings auf, einen Mindestbeitrag zur Prämienverbilligung zu leisten – 3.5 bis 7.5 Prozent der Grundversicherungskosten.

Kurzeinschätzung von SRF-Bundeshausredaktor Andy Müller Box aufklappen Box zuklappen «Der Grosserfolg der Gewerkschaften mit der 13. AHV-Rente setzt sich drei Monate später doch nicht fort», so Bundeshausredaktor Andy Müller. «Mit dem sich abzeichnenden deutlichen Nein zur Prämien-Entlastungs-Initiative kommt es damit nicht zur sozialpolitischen Zeitenwende. Diese Vorlage war deutlich komplexer. Man musste genau rechnen, ob man überhaupt in den Genuss einer zusätzlichen Prämienverbilligung gekommen wäre.» Und hier sei auch je nach Kanton die Rechnung wieder anders ausgefallen. «Der Abstimmungskampf verlief eher lau, die grosse Mobilisierung blieb aus», schliesst Müller. Und: «Der Streit um die immer noch offene Finanzierung der 13. AHV-Rente dürfte viele davon abgeschreckt haben, nun nochmals Ja zu stimmen.»

Das sagt die Ja-Seite

Die Befürworter argumentieren, dass die Krankenkassenprämien in den letzten Jahren sehr deutlich angestiegen sind – die Löhne und Renten gleichzeitig aber kaum. Demnach hätten mit den gedeckelten Prämien nicht nur Personen mit tiefen Löhnen, sondern auch Familien, Rentnerpaare und Personen mit durchschnittlichen Einkommen profitiert.

Das ist selbstverständlich eine grosse Enttäuschung.

Im Bundeshaus sagt die Co-Fraktionschefin der SP zum Nein-Trend: «Das ist selbstverständlich eine grosse Enttäuschung.» Die steigenden Krankenkassenprämien seien nach wie vor die grösste Sorge der Bevölkerung und sie würden auch in Zukunft weiter steigen, so Marti. «Das Problem bleibt ungelöst.»

Audio Samira Marti (SP/BL): «Wir bleiben dran» 04:31 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 09.06.2024. Bild: Keystone/Alessandro della Valle abspielen. Laufzeit 4 Minuten 31 Sekunden.

Das sagt die Nein-Seite

Die Initiative hätte laut Gegnerschaft jährlich zu Mehrkosten in Milliardenhöhe geführt und allenfalls zu einer Erhöhung der Mehrwertsteuer sowie steigenden kantonalen Steuern.

Und so zeigt sich SVP-Ständerat und Gesundheitspolitiker Hannes Germann im Anschluss an die erste Hochrechnung erleichtert. Das System werde nun nicht mit Milliarden geflutet, die via Steuern erhoben werden und sozusagen von der rechten in die linke Tasche wandern. Die Gesundheitskosten seien für den Mittelstand verkraftbar und die Versorgungsqualität hoch.

Audio Regine Sauter (FDP/ZH): «Gesundheitsinitiativen reine Symptombekämpfung» 04:27 min, aus Abstimmungssonntag auf SRF 4 News vom 09.06.2024. Bild: Keystone/Gaetan Bally abspielen. Laufzeit 4 Minuten 27 Sekunden.

Auch die Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren begrüsst das aktuell erwartete Nein zur Prämien-Entlastungs-Initiative. Sie hätte keine Lösung gebracht und wäre viel zu teuer gewesen. Der indirekte Gegenvorschlag nehme nun sämtliche Kantone in die Pflicht, zumindest einen Mindestbeitrag aufzuwenden. Das werde sie zu Beginn mit 350 Millionen Franken zusätzlich belasten und bis 2030 mit einer Milliarde.