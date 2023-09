359 Franken pro Person. Das ist die durchschnittliche Krankenkassenprämie 2024. Das sind 8.6 Prozent mehr als im letzten Jahr. Bundespräsident Alain Berset begründet diesen beträchtlichen Anstieg wie folgt: Es gebe mehr ältere Leute, es würden Fortschritte in der Medizin gemacht und es seien mehr Leistungen und mehr und teurere Medikamente bezogen worden.

Der Anstieg der Prämien ist von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Die Last, die vor allem auf den Schultern jener Leute lastet, die knapp keine Prämienverbilligungen erhalten, ist überall gross. So auch in Wengi im Kanton Bern bei Familie Nobs.

Bei ihnen im Kanton Bern steigen die Prämien im kommenden Jahr um 8.3 Prozent. Zwar etwas weniger als im Durchschnitt, mit 367 Franken ist die Prämie aber höher als im Schweizer Mittel. Die Belastung sei sehr gross, sagt Mirjam Nobs. Sie ist Hausfrau und hat kleinere Nebenjobs im Gesundheitswesen: «Es gibt Schlaflosigkeit und Spannungen als Paar, wenn man immer über das Geld und die finanzielle Situation reden muss.»