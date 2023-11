Inhalt

Praxisschliessung in Boltigen - Arzt schmückt sich vermutlich mit falschen Fachtiteln

Diese Woche schlossen die Behörden zwei Arztpraxen, eine in Boltigen BE und eine in Dällikon ZH. Laut Recherchen von SRF Investigativ soll der Mediziner Mohammed Al Saad keine Facharzttitel haben. Eine Strafanzeige wurde eingereicht.