Sicherheitspolitiker reagieren konsterniert auf diese Aussichten. Man werde zwar vom VBS laufend über den Stand der Top-Projekte informiert, also auch über die Verzögerung bei den Rechenzentren, sagt Josef Dittli (FDP), Präsident der sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates.

«Allerdings war uns die Tiefe und das Ausmass der Konsequenzen zu wenig bewusst», so Dittli. «Es ist mir ein Anliegen, dass wir dieses Thema in der sicherheitspolitischen Kommission aufbringen und dass wir uns über diese Thematik informieren lassen.»

Gleich reagiert Werner Salzmann (SVP), Präsident der sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates. «Was mir Sorgen macht, ist die Sicherheitslücke, die entstehen soll», so Salzmann. «Über diese Sache wurden wir nicht so tief informiert. Und da müssen wir schon noch mehr wissen.» Auch Salzmann will die Rechenzentren nun in seiner Kommission zum Thema machen.