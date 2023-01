Dutzende alte Weihnachtsbäume sind in den letzten Tagen an verschiedensten Sammelstellen in Basel zusammengekommen. Tannen stapeln sich haufenweise.

Die Idee, ihren Rohstoff zu verwerten und daraus Pflanzenkohle zu machen, hat die Baslerin Susanne Mettler-Berner von Anfang an überzeugt. Auch sie gibt an diesem Morgen ihren alten Weihnachtsbaum ab: «Wir wollen diese Aktion unbedingt unterstützen.»

Legende: Die Familie Mettler-Berner hat einen Garten. Dort soll die Pflanzenkohle zum Einsatz kommen. SRF / Sedrik Eichkorn

Im Veloanhänger der Familie Mettler liegt ein zerstückelter Weihnachtsbaum. Dies sei wertvolles Rohmaterial für die Produktion von Pflanzenkohle, sagt Philipp Vögelin, Projektleiter der Industriellen Werke Basel (IWB). Bei rund 800 Grad wird das Tannenholz in der Holzkohleanlage der IWB verkohlt.

Die Anlage der IWB

1 / 2 Legende: Jährlich verkohlt die Anlage der IWB rund 600 Tonnen Pflanzenkohle. Daraus entsteht auch Wärme für das Fernwärmenetz. SRF 2 / 2 Legende: Pflanzenkohle wird zur Bodenverbesserung in Gärten eingesetzt: Sie lockert und belüftet den Boden und bindet zeitgleich CO₂. SRF

Bei der Verkohlung bleibt das CO₂ in der Kohle gespeichert: «Im Gegensatz zu Holz verrottet die Pflanzenkohle unter der Erde nicht. Das heisst, dass das CO₂ stabil im Boden bleibt und nicht in die Atmosphäre zurück entweicht.» Neben der Pflanzenkohle entsteht dabei auch Wärme für das Fernwärmenetz der IWB.

Pflanzenkohle gilt als vielversprechendes Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Die Technologie ist weit ausgereift, könnte auch im grossen Stil eingesetzt werden. Nils Appenzeller, Experte für Pflanzenkohle bei der Stiftung Ökozentrum, begrüsst den Basler Pilotversuch, gibt jedoch zu bedenken: «Die Pflanzenkohle aus einem einzelnen Baum kompensiert nur etwa den CO₂-Ausstoss einer Portion Fleisch beim Fondue Chinoise.»

Legende: Ein paar Hundert Kilogramm Nadelholz haben die Baslerinnen und Basler in den letzten Tagen abgegeben. SRF

Mit Pflanzenkohle alle Emissionen zu kompensieren, sei unmöglich, sagt Nils Appenzeller. Projektleiter Philipp Vögelin weiss das: «Trotzdem ist es ein gutes Projekt und wir können ein paar Tonnen verarbeiten.» Ziel sei auch, die Technologie rund um die Pflanzenkohle bekannter zu machen.

Bei den Baslerinnen und Baslern, die ihre Weihnachtbäume abgegeben haben, kommt die Aktion der IWB gut an: «Für meinen kleinen Blumengarten kann ich die Pflanzenkohle gut gebrauchen», sagt Susanne Mettler-Berner, bevor sie mit ihrem Fahrrad davonfährt. Wer seinen Baum zum Pilotprojekt beisteuert, erhält im Gegenzug einen Gutschein für 4 Liter Pflanzenkohle.