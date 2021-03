Die Kantonspolizei hat am Dienstag das besetzte Gelände von Lafarge Holcim auf dem Hügel Mormont bei Eclépens und La Sarraz geräumt.

Fast alle der rund 200 Aktivistinnen und Aktivisten haben den Hügel Mormont verlassen.

Die Umweltaktivisten hatten den Hügel seit Oktober besetzt, um das dortige Ökosystem zu schützen.

Bei der Räumung warfen die Aktivisten Steine und Pyrotechnik-Geschosse in Richtung der Polizisten. Diese antworteten mit Tränengas und Gummischrot.

Noch zwei Personen seien auf dem Gelände, teilte die Waadtländer Polizei mit. Sie seien unerreichbar auf Bäume geklettert. Laut der Polizei verlief die Räumung ohne grössere Zwischenfälle. Die Aktion hatte am frühen Dienstagmorgen begonnen. Am Abend liefen noch immer Evakuierungen, Räumarbeiten und Sicherung des Geländes.

In Zürich fand am späteren Dienstagabend eine kurze Demonstration von Unterstützern der Besetzer statt. Daran sollen nach Angaben der Demonstrierenden rund 150 Aktivisten teilgenommen haben.

Zur Anzahl der ausgerückten Polizeikräfte bei der Räumung des Geländes machte die Polizei an einer Medienkonferenz keine Angaben. Wie ein Keystone-SDA-Reporter vor Ort beobachtete, waren ungefähr 150 Polizisten in Kampfmontur bei der Evakuierung des besetzten Hauses auf dem bewaldeten Hügel im Einsatz.

Die Räumungsaktion fand nach Angaben der Polizei ohne Gewalt statt. Nur um die Mittagszeit gab es einzelne Konfrontationen, als Aktivisten Steine und Pyrotechnik-Geschosse in Richtung Polizei warfen. Diese antwortete mit Tränengas und Gummischrot. Die Polizei musste Barrikaden und Hindernisse wegräumen. Am Abend lagen Dutzende verlassene Zelte, Spruchbänder und viel Müll auf dem Hügel.

Über 80 Personen kontrolliert

Insgesamt hat die Polizei 83 Personen festgenommen und deren Identität überprüft. Etwa 20 davon droht ein Verfahren, die weiteren wurden wieder freigelassen. Ein Polizist wurde von einem Pyrotechnik-Körper an der Hand leicht verletzt. Unter den Aktivisten gab es laut Polizei keine Verletzten.

Das sagt SRF-Korrespondentin Barbara Colpi in Lausanne: Box aufklappen Box zuklappen Die Umweltaktivistinnen und -aktivisten wehren sich vor allem deshalb gegen den Ausbau des Steinbruchs, weil unmittelbar nebenan ein Naturschutzgebiet liegt. Holcim seinerseits stellt sich auf den Standpunkt, der Umwelt sei vor allem gedient, wenn der Kalkstein für die Betonproduktion lokal abgebaut werde. In der Frage des Ausbaus des Steinbruchs ist trotz der Räumung das letzte Wort noch nicht gesprochen: Es ist noch ein Bundesgerichtsurteil ausstehend zu einer Klage, welche Umweltverbände eingereicht hatten. Zudem hat das Thema inzwischen auch die Politik auf den Plan gerufen: So ist im Waadtländer Kantonsrat eine Motion dazu hängig, ausserdem wandten sich in einem offenen Brief mehr als Hundert Gemeinde- und Kantonspolitiker an die Kantonsregierung, den Ausbau zu verhindern.Es werden also nicht schon morgen die Bagger zum Ausbau des Steinbruchs auffahren.

Die Aktivisten wollten das Ökosystem vor der Zerstörung durch den Zementkonzern Lafrage Holcim schützen. Am Mormont betreibt Holcim seit 1953 eine Zementfabrik und einen Steinbruch, der ausgeweitet werden soll.

Bundesgerichtsentscheid hängig

Allerdings muss das Unternehmen einen Bundesgerichtsentscheid abwarten. Im Juli 2020 hatten Nichtregierungsorganisationen beim Bundesgericht Einspruch gegen die Ausbaupläne des Zementkonzerns eingereicht. Der Kanton hatte den Ausbau bereits gutgeheissen.

Sowohl Holcim als auch die Gemeinde La Sarraz (VD) leiteten rechtliche Schritte ein, um die Aktivisten zu vertreiben. Diese versuchten, in Berufung zu gehen, jedoch ohne Erfolg, was den Weg für die Räumung ebnete. Deshalb hatten die Aktivisten in den letzten Tagen aufgerufen, dass sich ihnen so viele Menschen wie möglich anschliessen.

Legende: Polizisten beseitigen die Barrikaden. Keystone

Die Unterstützung für die Aktivisten hatte sich in den letzten Tagen vervielfacht. So demonstrierten am Freitag in Lausanne mehr als 1000 Personen für das Anliegen.

Auch die Politik hat sich mobilisiert: Im Grossen Rat wurde eine entsprechende Motion eingereicht. Zudem wurde ein offener Brief, der von fast 130 Mandatsträgern unterzeichnet wurde, an die Waadtländer Regierung geschickt.