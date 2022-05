2019 trat das revidierte Ausländer- und Integrationsgesetz (AIG) in Kraft. Seither kann eine Person ihr Aufenthaltsrecht in der Schweiz verlieren, wenn sie Sozialhilfegelder bezieht – unabhängig davon, wie lange sie bereits in der Schweiz lebt. In Art. 62, wo der Widerruf von Aufenthaltsbewilligungen geregelt ist, heisst es: «Die zuständige Behörde kann Bewilligungen, ausgenommen die Niederlassungsbewilligung, und andere Verfügungen nach diesem Gesetz widerrufen, wenn die Ausländerin oder der Ausländer (...) oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist.»