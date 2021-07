Legende: Keystone

Dieudonné M’Bala M’Bala trägt vor dem Genfer Palais de Justice ein dunkles, langes Gewand, auf der linken Seite ein hellgrüner Aufnäher mit den Umrissen Afrikas. In Nyon und Genf hatte er als Protagonist in einem Stück die Existenz der Gaskammern geleugnet. Das tat Dieudonné vor Gericht und gegenüber den Medien in Genf nun nicht mehr. Der Co-Autor des Stücks sei Jude und habe selber Familienmitglieder in den Gaskammern verloren. «Natürlich hat es diese gegeben», sagte er am Montag.