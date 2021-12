Cataleya, so heisst die Transfrau heute, hatte sich früh mit dem Koran beschäftigt. Gegenüber SRF News sagt sie, in der Pubertät habe sie sich dann zu Männern hingezogen gefühlt. «Dann habe ich im Internet geschaut, wie der Islam dazu steht. Klar, das ist ein Tabuthema in diesen Kulturkreisen und in Familien von Moslems.»



Dem Vater habe die Entwicklung seines Kindes nicht gepasst: «Er hat sich aufgeregt, weil ich mich pflegte. Das Bild eines Mannes war, dass er Bart hat, stark ist, nicht weint.» Ihr Verhalten habe nicht den Vorstellungen ihres Vaters entsprochen. «Ich war nicht der Sohn, den er sich gewünscht hätte.»