In Graubünden muss sich ein ehemaliger Richter des Verwaltungsgerichts selbst vor Gericht verantworten. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Prozess in Graubünden

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Worum geht es beim Gerichtsprozess? Der Angeklagte war Richter am Verwaltungsgericht. 2021 soll er eine damals 24-jährige Praktikantin vergewaltigt haben. Nachdem die Vorwürfe bekannt wurden, trat der Angeklagte als Richter zurück. Der Prozess am Regionalgericht Plessur GR dauert ab Donnerstag zwei Tage. Beim Gerichtsfall geht es um Vergewaltigung und sexuelle Nötigung.

Was wird dem Angeklagten konkret vorgeworfen? Der damalige Richter soll im Dezember 2021 die damalige Praktikantin in seinem Büro vergewaltigt und sexuell genötigt haben. Das mutmassliche Opfer soll dem Beschuldigten von Anfang an klargemacht haben, dass sie die sexuellen Handlungen nicht wolle. Zudem habe sie versucht, den Beschuldigten wegzudrücken. Der Angeklagte streitet die Vorwürfe ab. Es habe zwar einen sexuellen Kontakt gegeben, dieser sei aber einvernehmlich gewesen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Legende: Der Angeklagte arbeitete früher am Bündner Verwaltungsgericht als Richter. Keystone/Gian Ehrenzeller

Was sagte das mutmassliche Opfer vor Gericht? Die ehemalige Praktikantin sprach über drei Stunden lang, wirkte gefasst und wählte ihre Worte sehr sorgfältig. Sie erzählte, wie sie sich freute, ein Praktikum bei einem Gericht zu machen. Am Anfang sei alles gut gewesen. Bis der Beschuldigte ihr immer mehr Nachrichten mit sexuellen Andeutungen über den geschäftlichen Chat geschickt habe. Im Dezember 2021 sei es dann zur Vergewaltigung gekommen.

Was sagte der Angeklagte? Dieser redete sehr leise und sagte am Anfang, dass es ihm nicht gut gehe. Die unberechtigten Strafvorwürfe und die mediale Vorverurteilung würden ihn sehr stark belasten. Er bestreitet die Vorwürfe der Klägerin. Die Praktikantin und er hätten geflirtet, hätten sich gut verstanden. Am Abend der mutmasslichen Vergewaltigung hätten beide den sexuellen Kontakt gewollt. Es sei nicht zu einer Penetration gekommen.

Legende: Die Richterin, das mutmassliche Opfer und die Verteidigerin des Angeklagten (von links). SRF

Gibt es weitere Vorwürfe? Der Angeklagte soll sich laut Gegenstandsbeschreibung des Regionalgerichts auch der Ausnützung einer Notlage schuldig gemacht haben. Die Geschädigte habe die sexuelle Handlung nur geduldet, weil der Beschuldigte ihr Vorgesetzter und eine angesehene, einflussreiche Person gewesen sei. Ein Abhängigkeitsgefühl, das der Angeklagte ausgenutzt habe.

Hat der Angeklagte weitere Personen geschädigt? Der ehemalige Richter soll auch den Freund der damaligen Praktikantin geschädigt haben. Vor rund einem Jahr soll der Richter in anonymen Briefen gedroht haben, es sei dafür gesorgt worden, dass die Praktikantin und ihr Freund ihre Anwaltsprüfungen in Graubünden nicht bestehen würden. Der Freund wird deshalb ebenfalls als Geschädigter einvernommen.

Wie lange dauert der Prozess? Das Regionalgericht Plessur hat zwei Tage eingeplant. Am Donnerstag werden der Angeklagte und das mutmassliche Opfer befragt. Allenfalls gibt es auch Zeugenaussagen. Am Freitag folgen die Plädoyers der Verteidigerin sowie der Staatsanwaltschaft. Das Urteil wird für nächste Woche erwartet.