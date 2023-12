Der bekannte Publizist und ehemalige Chefredaktor Peter Studer ist am Samstag gestorben.

Er wurde 88 Jahre alt.

Wie es in der Todesanzeige heisst, schlief er nach einem reich erfüllten Leben friedlich ein.

Seine Angehörigen listeten in der Todesanzeige, die an das Branchenportal persoenlich.com geschickt wurde, Studers «Leitwährung» auf: Neugierde, Wahrhaftigkeit, Fairness und Transparenz. Sein wacher Geist und sein breites Wissen werde in bester Erinnerung behalten, schrieben sie.

Legende: Peter Studer galt in der Schweizer Medienlandschaft als Institution. Keystone/Archiv/URS FLUEELER

Studer war langjähriger Chefredaktor des «Tages-Anzeigers» und publizistischer Leiter von Tamedia, Chefredaktor des Schweizer Fernsehens, danach Präsident des Schweizer Presserates und zwei Jahre lang Verwaltungsrat der früheren Depeschenagentur, heute Keystone-SDA. Die Universität St. Gallen, an der Studer Medienrecht lehrte, ernannte ihn 2005 zum Ehrendoktor.